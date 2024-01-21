極右勢力壯大 德業界憂心嚇走外國人才

德國 經濟高度仰賴來自世界各國的專業人才，近來極右排外勢力壯大，德國業界憂心將嚇走外國員工，重創德國的開放形象。

德國東部薩克森（Sachsen）、圖林根（Thüringen）、布蘭登堡（Brandenburg）3個邦將在9月舉行大選，根據民調 ，極右的德國另類選擇黨（AfD）支持度在3成上下，遙遙領先對手。

德國另類選擇黨在全國的支持率也高達2成，在朝野政黨排名第二，聲勢有壯大跡象。

這個極右政黨具排外傾向，日前才被專精調查報導的媒體Correctiv踢爆該黨重要人物與極右人士秘密集會，討論如何將移民 驅逐出國，報導刊出後引起軒然大波，這幾天在全國各地引發示威潮。

德國製造業主要遊說團體「德國工業聯盟」（BDI）總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）表示，德國十分仰賴國際貿易和對世界開放的心胸，極右民粹的崛起讓業界感到憂心，他因此支持民眾上街，大聲向這個排外政黨說不。

魯思沃警告，今年9月選舉極右政黨如果得逞，首次拿下邦政府層級的執政權，將對德國的開放形象帶來嚴重傷害。

全國性企業遊說團體「德國工商總會」（DIHK）總裁艾德瑞安（Peter Adrian）指出，德國企業愈來愈仰賴來自外國的專業人士，尤其半導體和醫療產業嚴重缺乏人力，極右聲勢壯大只會讓原本嚴重的缺工問題雪上加霜。

全國最大晶片業者英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）也指出，德國自然資源有限，靠聰明的人才成為經濟大國，歡迎願一起打造未來的所有人，這個國家自然就強大。

漢尼貝克在職場社群平台領英（LinkedIn）撰文批評將移民逐出的想法踐踏人性尊嚴，認為社會不應容忍仇恨和排他。