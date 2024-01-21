我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華策會要求紐約州、市府 擴大亞裔社區投資

紐約市特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇

外國遊客在日消費創新高 日本業者卻發愁：景點住宿設施缺工逾20%

編譯林聰毅／綜合外電
日本旅遊景點住宿設施的缺工數，占所需人力20%以上。（美聯社）
日本旅遊景點住宿設施的缺工數，占所需人力20%以上。（美聯社）

儘管去年外國遊客在日本的消費已超越新冠疫情爆發前水準，達到創歷史新高的357億美元，但旅遊景點住宿設施的缺工數占所需人力20%以上，業者正競相透過提供更優渥工資和其他工作條件以僱用足夠的勞工。日本政府說，勞動力短缺可能會使住宿設施失去潛在客人。

人力資源公司服務供應商HRog的分析發現，2023年來，飯店和旅館營運商提供的工作機會，一直超過疫前水準。去年11~12月的招聘數均超過2.8萬個，較2019年同期增加逾20%，成長率高於整個產業的10%左右。

日生基礎研究所經濟研究部部長齋藤太郎說，「勞動力短缺問題尚未解決」。他估計去年7~9月住宿業的缺工數將超過15萬個。該產業約有60萬名勞工，尚未找到的勞工占所需勞動力20%以上。

以靜岡縣一家旅館為例，年底和新年假期期間常客滿，但由於員工減少，只能拒絕在其六間客房的別館接待客人，因此上季僅有約70%的接待量。

業者採取一些因應措施，例如開出的時薪高於東京以吸引勞工。人力資源服務公司Dip說 ，去年11月北海道二世谷滑雪場的公司在其招聘網站上提供的平均時薪為1,524日圓（約10.2美元），高於東京的平均時薪1,434日圓。

溫泉勝地箱根的平均時薪為1,503日圓。在素有滑雪勝地之稱的長野縣白馬村，平均時薪為1,402日圓，接近東京的水準。

勞工 日本 疫情

上一則

近2年來首度成長 英特爾本周公布財報 營收有望終結連七季下滑

延伸閱讀

日本石川強震 海水泳池乾涸、「哥吉拉岩」脫離海面

日本石川強震 海水泳池乾涸、「哥吉拉岩」脫離海面
日本石川強震逾3萬棟屋舍毀損 政府組合屋供不應求

日本石川強震逾3萬棟屋舍毀損 政府組合屋供不應求
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」
2次失敗後 「月球狙擊手」成功著陸 日本成登月第5國

2次失敗後 「月球狙擊手」成功著陸 日本成登月第5國

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23

超人氣

更多 >
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作