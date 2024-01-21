外國遊客在日消費創新高 日本業者卻發愁：景點住宿設施缺工逾20%

日本旅遊景點住宿設施的缺工數，占所需人力20%以上。（美聯社）

儘管去年外國遊客在日本 的消費已超越新冠疫情 爆發前水準，達到創歷史新高的357億美元，但旅遊景點住宿設施的缺工數占所需人力20%以上，業者正競相透過提供更優渥工資和其他工作條件以僱用足夠的勞工 。日本政府說，勞動力短缺可能會使住宿設施失去潛在客人。

人力資源公司服務供應商HRog的分析發現，2023年來，飯店和旅館營運商提供的工作機會，一直超過疫前水準。去年11~12月的招聘數均超過2.8萬個，較2019年同期增加逾20%，成長率高於整個產業的10%左右。

日生基礎研究所經濟研究部部長齋藤太郎說，「勞動力短缺問題尚未解決」。他估計去年7~9月住宿業的缺工數將超過15萬個。該產業約有60萬名勞工，尚未找到的勞工占所需勞動力20%以上。

以靜岡縣一家旅館為例，年底和新年假期期間常客滿，但由於員工減少，只能拒絕在其六間客房的別館接待客人，因此上季僅有約70%的接待量。

業者採取一些因應措施，例如開出的時薪高於東京以吸引勞工。人力資源服務公司Dip說 ，去年11月北海道二世谷滑雪場的公司在其招聘網站上提供的平均時薪為1,524日圓（約10.2美元），高於東京的平均時薪1,434日圓。

溫泉勝地箱根的平均時薪為1,503日圓。在素有滑雪勝地之稱的長野縣白馬村，平均時薪為1,402日圓，接近東京的水準。