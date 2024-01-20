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日本通膨攀41年來最高

編譯吳孟真／綜合報導
日本去年通膨率達41年來最高，政府呼籲企業在今年「春鬥」前提高工資。(路透)
日本去年通膨率達41年來最高，政府呼籲企業在今年「春鬥」前提高工資。(路透)

受食品價格上漲、日圓疲軟導致進口成本高昂的影響，日本去年通膨率達41年來最高。

雖然數據顯示通膨已經放緩，政府仍呼籲企業在今春工資談判前，提升勞工薪資，以因應物價漲勢。

日經亞洲報導，日本官方19日數據顯示，2023年全年核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，為1982年以來最大漲幅。

不過同日公布的數據也顯示，排除生鮮食品的核心CPI在去年12月年增2.3%，已是連續第21個月超過央行2%的通膨目標，但年升幅低於11月的2.5%，代表通膨升速連續第二個月放緩，符合市場預期，代表日本銀行（央行）暫時不用急著讓寬鬆政策退場，提高下周利率決策按兵不動的機率。

據總務省資料，12月旅館費用上漲59%，電費則下降20.5%。

大和研究所經濟學家中村華奈子表示，12月的數據顯示日本國內通膨呈現「放緩趨勢」，且2022年以來進口費用、國內物流和人力費用高漲所導致的食品價格上漲情形，也已減輕。

最新通膨數據出爐的同時，日本政府也正呼籲國內企業在今年春季年度工資談判前提高薪資。

日本去年11月經通膨調整後的平均實質工資，已是連續第20個月較前年同期下降，表示通膨持續拖累薪資。日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）要求企業在今春談判後，將工資提高5%。

中村預期，今年薪資調升幅度將高於去年，且日本將出現一個「薪資和物價雙漲」的周期。

大和研究所則預測今年4月開始的財政年度，平均核心通膨為2.8%。

SMBC日興證券經濟學家宮前耕也表示，2024下半年以前，實質工資將有望增加，並說，由於今年春季談判的目標為超越去年水準，工資上漲的趨勢「應非短暫現象」。

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