全球石油消費量 今年上修

IEA與OPEC均上調對今年石油需求的成長預期，國際油價18日盤中溫和上漲。（路透）

國際能源署（IEA）與石油 輸出國組織（OPEC）均上調對今年石油需求的成長預期，但IEA的預估依然低於OPEC，並認為市場看來供應充沛。國際油價 18日盤中溫和上漲，因今年需求看增、供應面臨美國嚴寒與中東情勢的風險。

IEA在18日發布月報預期，今年全球石油消費量將增加每日124萬桶，比先前預期的需求上調每日18萬桶，為過去幾個月內連續第三次上調全球石油需求預期，主因是去年第4季全球經濟改善和油價下跌，以及中國擴張石化業。中國預估將占今年全球需求成長的近六成。

報告表示：「在各國央行政策近來轉向鴿派後，各界過去幾個月對經濟前景的看法已略為改善。去年第4季的油價下跌也增添額外順風。」

不過，IEA對今年石油需求增幅的預期水準，仍只有去年每日230萬桶的一半，也小於OPEC的預測。IEA表示，今年的預期需求擴張幅度之所以比去年腰斬，主因是疫後復甦已幾乎完成、主要經濟體經濟成長疲軟、能源效率改善，以及電動車蓬勃發展。

OPEC認為，今年全球石油需求將增加每日225萬桶，增至創紀錄的每日1億436萬桶，與上次的預測相同。該集團也提前發布首度對2025年油市的預期指出，明年全球石油需求將擴增每日185萬桶，達到每日1億621萬桶。

IEA和OPEC近年來對需求和新供應投資需求等議題的看法一直都很分歧，例如OPEC的預測暗示今年供需缺口約為每日180萬桶，IEA卻認為除非石油流動受到重大干擾，否則「今年市場供應看起來相當充裕」，並調高OPEC與盟國（OPEC+）以外的石油供應成長預估25%，至每日150萬桶。

國際油價18日盤中走高，布蘭特原油3月期貨挺升0.9%至每桶78.55美元，西德州中級原油2月期貨一度漲1.1%，報每桶73.86美元，原因除了IEA和OPEC都認為今年石油需求將比原先預期更強，還有市場日益擔憂中東地區的地緣政治緊張升溫，以及美國中西部嚴寒衝擊石油生產。

巴基斯坦18日攻擊伊朗 境內目標，成為地緣政治緊張升溫的最新跡象，同時，美國北達科塔州的每日石油產量已因極寒天候，減少65萬~70萬桶。