我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

FT：歐美薪資增幅放緩 央行上半年降息壓力漸增

編譯劉忠勇／綜合外電
在歐元區，官方的薪資增幅要放緩到央行認為可與2%通膨目標相稱的3%，可能要花比美國更長的時間。（歐新社）
在歐元區，官方的薪資增幅要放緩到央行認為可與2%通膨目標相稱的3%，可能要花比美國更長的時間。（歐新社）

過去六個月來，歐美各大經濟體的薪資增長已經放緩，今年上半年主要央行將轉而面臨日益加劇的降息壓力。

英國金融時報（FT）引述求職網站Indeed發布的跨國薪資追蹤報告指出，美國去年12月廣告的薪資年增率為3.8%，兩年來從2021年底9.5%的高峰穩定下降。歐元區薪資年增率也由2022年的高峰5.2%降至3.8%。即使在薪資增幅持續穩定增強的英國，在求才廣告所見的薪資增幅中位數也從6月的高峰7.4%降至6.6%。

貨幣決策者一直擔心，若薪資持續上揚，企業會將成本轉嫁給消費者，如此一來很難持續壓抑通膨至目標水準。如今薪資增幅放緩，他們也終於可以鬆一口氣。

Indeed指出，整體來說，這對「勞工和求職者而言是個好消息」，因為薪資增幅雖放緩，仍超過物價漲幅，有助於提升生活水準。

這一年來，所有主要經濟體的通膨都大幅下降，最近數據顯示美國通膨率為3.4%，歐元區為2.9%，英國為3.9%。但物價壓力仍在蠢動，勞動密集型服務業的通膨水準仍然高到令貨幣決策者感到不安。

但投資人押注的是，如果物價壓力繼續舒緩，聯準會（Fed）可能最快在3月開始降息，歐洲央行隔月也會跟進，而英格蘭銀行可能在5月開始有動作。

不過，各國央行總裁已經警告，他們需要更明確的證據，證明勞動市場已經降溫到足以讓通膨進入穩定向下的趨勢，才會開始寬鬆貨幣政策。

此外，Indeed 經濟學家Pawel Adrjan 提醒，在歐元區，官方的薪資增幅要放緩到央行認為可與2%通膨目標相稱的3%，可能要花比美國更長的時間。

Adrjan說：「歐洲央行的道路會更崎嶇一些」，這是因為很多歐洲勞工受制於業界為期多年薪資協議，這些協議趕上過去通膨的步調很慢，其中一些協議可能在今年重議。也有的國家才剛剛調高最低工資，可能對平均所得產生連鎖效應。

央行 貨幣 降息

上一則

大型投資人為降息布局 「錢」進大宗商品和房市等風險較高資產

下一則

沙國主權基金今年要大舉投資半導體、航太產業

延伸閱讀

英國最大冤案 郵政系統出包「700職員遭控詐欺」 富士通致歉承諾賠償

英國最大冤案 郵政系統出包「700職員遭控詐欺」 富士通致歉承諾賠償
「家政鼠」忙不停 英國老翁工作檯一夜變整齊

「家政鼠」忙不停 英國老翁工作檯一夜變整齊
懶惰馬不想動 常躺路邊呼呼睡 英國飼主被控虐待

懶惰馬不想動 常躺路邊呼呼睡 英國飼主被控虐待
IMF示警：中國若不進行結構性改革 GDP恐降4%以下

IMF示警：中國若不進行結構性改革 GDP恐降4%以下

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
野餐。Photo by Mason Dahl on Unsplash

理財Q&A／不花什麼錢也能休閒娛樂

2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案