FT：歐美薪資增幅放緩 央行上半年降息壓力漸增

在歐元區，官方的薪資增幅要放緩到央行認為可與2%通膨目標相稱的3%，可能要花比美國更長的時間。（歐新社）

過去六個月來，歐美各大經濟體的薪資增長已經放緩，今年上半年主要央行 將轉而面臨日益加劇的降息 壓力。

英國金融時報（FT）引述求職網站Indeed發布的跨國薪資追蹤報告指出，美國去年12月廣告的薪資年增率為3.8%，兩年來從2021年底9.5%的高峰穩定下降。歐元區薪資年增率也由2022年的高峰5.2%降至3.8%。即使在薪資增幅持續穩定增強的英國，在求才廣告所見的薪資增幅中位數也從6月的高峰7.4%降至6.6%。

貨幣 決策者一直擔心，若薪資持續上揚，企業會將成本轉嫁給消費者，如此一來很難持續壓抑通膨至目標水準。如今薪資增幅放緩，他們也終於可以鬆一口氣。

Indeed指出，整體來說，這對「勞工和求職者而言是個好消息」，因為薪資增幅雖放緩，仍超過物價漲幅，有助於提升生活水準。

這一年來，所有主要經濟體的通膨都大幅下降，最近數據顯示美國通膨率為3.4%，歐元區為2.9%，英國為3.9%。但物價壓力仍在蠢動，勞動密集型服務業的通膨水準仍然高到令貨幣決策者感到不安。

但投資人押注的是，如果物價壓力繼續舒緩，聯準會（Fed）可能最快在3月開始降息，歐洲央行隔月也會跟進，而英格蘭銀行可能在5月開始有動作。

不過，各國央行總裁已經警告，他們需要更明確的證據，證明勞動市場已經降溫到足以讓通膨進入穩定向下的趨勢，才會開始寬鬆貨幣政策。

此外，Indeed 經濟學家Pawel Adrjan 提醒，在歐元區，官方的薪資增幅要放緩到央行認為可與2%通膨目標相稱的3%，可能要花比美國更長的時間。

Adrjan說：「歐洲央行的道路會更崎嶇一些」，這是因為很多歐洲勞工受制於業界為期多年薪資協議，這些協議趕上過去通膨的步調很慢，其中一些協議可能在今年重議。也有的國家才剛剛調高最低工資，可能對平均所得產生連鎖效應。