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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

大型投資人為降息布局 「錢」進大宗商品和房市等風險較高資產

編譯季晶晶／綜合外電
大型投資人為降息布局，將錢投入風險較高資產，例如大宗商品和房市。（路透）
大型投資人為降息布局，將錢投入風險較高資產，例如大宗商品和房市。（路透）

備受關注的美國銀行（BofA）全球基金經理人調查顯示，全球大型投資基金已開始轉向風險較高的資產，例如新興市場和高成長公司，因為基金經理人對於全球利率下滑但經濟不致於陷入衰退的信心增強。

1月，受訪的基金經理人裡有91%預期，短期利率會在未來12個月下滑，高於2023年12月的87%，比率創新高。預期硬著陸（通常是指經濟陷入衰退）的僅有17%，為19個月來最低。

由於看好短期降息前景，這些基金將錢投入可能受惠於利息調降的資產，包括大宗商品和房市，後者的投資金額創12月以來最高，因為降息能提高抵押貸款的可負擔性，從而促進房市發展。

展望未來，大多數受訪基金 （52%）說，2024年以美國聯準會對股票價格最具影響力，超過三分之二的基金（68%）表示，聯準會將是未來一年全球債券殖利率的最重要驅動力。

四分之一的基金經理人表示，具有長期成長前景的生物技術和再生能源股將是聯準會降息的最大受益者，它們因此成為人氣最高的選擇。不到五分之一的人選價值股，例如銀行和不動產公司，也有相同比例挑了新興市場股票。長期美國公債的受歡迎程度則有所下降。

與過去20年相比，這些基金仍然較偏重債券和美國經濟，英國和歐洲的股票則仍然低配。小型股的表現預計將優於大型股，為2021年6月以來首見。

與此同時，大家對中國經濟的悲觀情緒加深，中股空頭頭寸被視為「次擁擠」的交易，僅次於美股七雄的多頭頭寸。

投資人還說，他們最關注美國影子銀行業會是系統性危機的源頭，取代中國房市崩潰成為頭號風險，這與監管機構最近的警告相呼應。

而地緣政治再次成為市場最大的尾部風險，其他憂慮還包括中東衝突升級、美中關係緊張，以及一年之內全球半數人口都將要投票所造成的波動。

殖利率 投資 降息

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