半導體復甦步調不一 南韓出口數據顯示這類晶片還沒擺脫頹勢

儘管南韓記憶體出口恢復大幅成長，但邏輯與類比半導體等系統晶片的出口依然下滑。（路透）

南韓 上月半導體出口成長顯示出步調不一的局面，其中，記憶體晶片 的銷售創下逾五年來最大增幅，系統晶片的出口卻進一步下滑。

南韓產業通商資源部今天公布，去年12月南韓記憶體出口額年比激增58%，是2018年5月來最大增幅；包含邏輯和類比半導體在內的系統晶片出口額年比減少14%。

雖然記憶體晶片是南韓最大收入來源之一，韓廠供應全球所需逾60%的記憶體，但在全球市場中，系統半導體的市占更大。南韓最大晶片製造商三星 電子已經加強努力，要贏得更多晶圓代工訂單。目前台積電是晶圓代工領域的霸主。

系統晶片包含協助數據計算與控制的半導體。產業通商資源部在聲明中表示，南韓上月系統晶片出口下滑，與南韓晶圓廠的產能利用率下滑有關。

南韓晶片出口情勢出現分歧，反映了三星公布的上季營業利益低於預期以及台積電12月營收無法交出成長成績的可能原因。

最新公布的報告也顯示出南韓智慧手機銷售在12月又回到下滑的趨勢，銷售年比下滑1%。此前，11月智慧手機銷售成長12%，中止連九個月下滑的頹勢。三星在全球智慧手機市場有最大的市占率。