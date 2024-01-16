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日本三菱日聯銀行利用AI 提高線上小型企業貸款兩倍

編譯／林聰毅
日本三菱日聯銀行計劃利用AI等技術，要將線上小型企業貸款增加兩倍。（路透）
日本三菱日聯銀行計劃利用AI等技術，要將線上小型企業貸款增加兩倍。（路透）

日本三菱日聯銀行計劃運用人工智慧（AI）等技術拓展其市占較差的市場，目標是在2026年度前將完全線上處理的小型企業貸款增加兩倍。

日經亞洲報導，三菱日聯銀行鎖定的對象是缺乏指定銀行代表且年銷售額低於30億日圓（2,080 萬美元）的公司。該銀行將利用AI分析申請人銀行帳戶的銷售趨勢和活動等因素，並在申請後的下一個工作日決定最高1,000萬日圓的貸款。

這項過程無需面對面諮詢或實體文件。三菱日聯銀行成立了一個團隊來處理這些全遠端應用程式。 目前，該銀行每年發核發約100億日圓（約 7,000 萬美元）的這類貸款。

由於擔心在金融科技領域具有優勢對手的崛起，三菱日聯推出了這項吸引小型企業的措施。 據估計，只有5%的新中小企業（涵蓋日本80%以上公司）在三菱日聯銀行開設帳戶。

三菱日聯銀行正在與會計軟體製造商Yayoi和Freee合作，幫助新企業在公司登記後快速開設企業銀行帳戶。用戶甚至可以在公司成立之前透過Yayoi和Freee 的新創公司支援網站發送帳戶申請，幫助他們在完成公司登記後更快啟用帳戶。

日本大型銀行透過分行向小企業提供的貸款逐年下降，除了考量利潤因素外，另一原因是銀行削減了分行網絡。

貸款 日本 AI

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