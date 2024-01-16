伊爾艾朗警告：紅海情勢引發通膨復燃風險

經濟學者伊爾艾朗表示，紅海貨輪遭攻擊，不僅使航運成本提高，還將使全球供應鏈備受干擾，並推動原油價格上漲，通膨有再度升高的風險，並將打擊全球經濟成長。（路透）

經濟學者、英國劍橋大學女王學院院長伊爾艾朗表示，由於原本經由紅海的貨輪遭到攻擊，必須繞到南非好望角，不僅使航運成本提高，還將使全球供應鏈備受干擾，並推動原油價 格上漲，因而通膨有再度升高的風險，並將打擊全球經濟成長。

由於葉門胡塞反抗軍攻擊航經紅海的貨輪，已有多家航運公司被迫繞道。伊爾艾朗表示，「我們將看到通膨升高、房貸利率 上升，及經濟成長下降。雖然無法與2021及2022年時情況相比，但仍然相當不幸」。

他也說，如果通膨未能減緩，甚至升高，且各大央行不願輕易降息，房貸利率便可能再度上升。

伊爾艾朗表示，「我的確相當擔憂。我們正面臨強大逆風；我們正處於全球經濟供給面更加脆弱的新現實，也意味著通膨走勢將比以往嚴峻得多」。

德國航運巨擘赫伯羅德公司的貨櫃輪從去年12月21日就不再航經紅海，並表示貨輪改道好望角，每航次光是燃料成本就增加數百萬美元。公司發言人豪普特表示，「我們不僅耗用更多燃油，而且為了縮短船期延誤，貨輪必須加速航行，使燃油用量更多」。

全球約15%的貿易額都經過紅海水道。去年以色列─哈闖斯開戰之後不久，葉門胡塞反抗軍就開始用飛彈及無人機攻擊商船。雖然美、英軍艦進行干預，但本周一（15日）美國的貨輪也在葉倫南部近海遭到攻擊。

赫伯羅德公司指出，船公司貨輪繞道好望角，使新加坡 ─鹿特丹的貨論每航次船期拉長12天，而新加坡─地中海東岸的船期更拉長18天

國際油價也告上漲，上周布蘭特原油期貨每桶一度衝到80美元，周二回降到78.5美元附近。