經濟形勢不明朗 更多亞洲房地產投資人想出售資產

世邦魏理仕（CBRE）的調查顯示，在經濟形勢不明朗的情況下，今年尋求出售資產的亞洲房地產投資人數量創紀錄。在主要市場中以香港的悲觀情緒最嚴重。圖為從香港山頂俯瞰維多利亞港和市中心的天際線。（路透）

房地產 顧問公司世邦魏理仕（CBRE）的一項調查顯示，在經濟形勢不明朗的情況下，今年尋求出售資產的亞洲房地產投資 人數量創紀錄。

彭博資訊引據CBRE的調查報導，超過40%的受訪者說，今年將處分資產以實現報酬與償還債務，為開始這項年度調查以來的最高。澳洲、新加坡和香港市場的出售意向最高。亞洲的淨購買意向大致維持不變。

世邦魏理仕主管金緯（Henry Chin）和海蘭德（Greg Hyland）在報告中說：「雖然全球主要市場的升息周期已經停止，但投資人仍在等待當前重新定價周期結束的跡象，然後再部署大規模資金。」「因此，日本 以外大多數市場的投資人將繼續採取觀望態度。」

在主要市場中以香港的悲觀情緒最嚴重，當地的不動產市場仍深陷長期不景氣。由於融資成本升抵了22年高點，投資胃納跌至15年谷底。當地投資人表示，工業和辦公大樓資產的收益報酬仍存在不確定性。

報告並指出，投資人對中國大陸房地產市場仍謹慎以對，因為當地經濟表現較預期疲弱。中國大陸投資人預期，在大陸房地產危機持續之際，未來一年會有更多不良資產的投資機會。

相比之下，投資人對日本、南韓等市場的看法較為正面。日本連續第五年成為跨境房地產投資的首選目的地，而且有超過一半的南韓投資人渴望增加對房地產的配置。

世邦魏理仕的這項調查在2023年11月和12月進行，共510名投資人參與。