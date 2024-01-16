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全球海運今年有機會因紅海運費飆升而擺脫衰退

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，紅海危機的干擾比長賜輪事件更糟，但沒有新冠疫情那麼糟糕。（路透）
分析師認為，紅海危機的干擾比長賜輪事件更糟，但沒有新冠疫情那麼糟糕。（路透）

海運業者面臨來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）襲擊的威脅，逾2,000億美元的商品避走紅海而改走南非好望角，導致每40英尺貨櫃運價飆漲。市場觀察人士認為，這些干擾有機會逆轉海運業去年陷入衰退的命運。

物流業者OL USA執行長 Alan Baer 告訴CNBC：「即使只是持續兩到三周，這種情況即可能為船公司（VOCC）增加數十億美元的獲利。」

Baer 說：「如果這種情況持續三到六個月，（獲利）會慢慢接近2022年的水準，至於營運費用應該低於業者2021年和2022年混亂期間所經歷的情況。」

受高庫存和消費者支出減少的拖累，全球航運業陷入低迷，去年甚至爆發多起破產案。在紅海危機之前，全球海運貨櫃運價已從2022年腰斬逾半，較疫情爆發後的榮景大幅逆轉。

Jefferies 最近的一份研究報告指出，2023年亞歐航線的平均運費約為每40英尺貨櫃（FEU） 1,550美元，如今已翻漲一倍以上達到每FEU 3,500美元。

據 John McCown 貨櫃報告統計，貨櫃航運業2021年和2022年總計獲利3,640億美元，比起2016年至2019年合計損失85億美元，兩者懸殊之大令人震驚。

不過，貨櫃海運業者去年第3季淨利又較前一年同期暴跌95.6％，減至26億美元。

最近運價大漲或許無法讓船公司重現疫情後的風光，但仍將顯著提升獲利。

ING資深經濟研究員 Nico Luman 上周發布報告指出，隨著目前價格大漲，貨櫃輪業者2023年第1季獲利力預料會有所回升。

此外，Jefferies 表示，鑒於利用率和運量都上揚，加上船隻改道導致供需失衡，他們已「大幅上修」一些航運巨人2024年的獲利預測。

Jefferies 將馬士基2024年未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利預測上修57％，達到93億美元，Hapag Lloyd上修超過80％達到43億美元，也將ZIM獲利上修50％，達到9億美元。

ITS物流的Brashier說：「我們預測貨運衰退可望在今年告一段落，很可能是在第3季末。」

目前協商的合約價格通常會在每年1月至3月間敲定，整年也將維持目前水準。

Brashier表示，在農曆新年前夕，也可能會推升運價，因為業者會設法趕在在亞洲企業放假至少兩周前運送更多貨物。

貨櫃輪業者在疫情過後創下歷史最高的獲利，隨即掀起購船熱潮，其中2023年已開始營運，導致貨櫃輪市場供過於求。

Fertistream的全球研究主管 Daejin Lee說：「整體而言，貨櫃運價仍難以應付供過於求的問題。」

S&P Global全球航運分析暨研究主管 Rahul Kapoor 表示，航運需求仍然偏弱，紅海最新發展有助於航運公司吸收部分過剩產能。

他說：「這比長賜輪事件更糟，但沒有新冠疫情那麼糟糕。新冠疫情期間所見遍及全球的干擾。」

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