FT：中晶片製造商組團出訪 加強與日本同業建立聯繫網絡

中國晶片製造商正積極組團出訪日本晶片公司，並參觀產業貿易展。（取材自SEMICON JAPAN官網）

金融時報（FT）報導，面臨美國及其盟友日益嚴格的出口管制，中國晶片 製造商正積極組團，出訪日本 晶片公司並參觀日本國際電子科技博覽會（NEPCON JAPAN）和日本東京半導體展覽會（SEMICON JAPAN）等貿易展，希望加強與日本同業建立聯繫網絡。

例如天風證券支持的顧問公司Chip Think Tank在1月下旬規劃了為期八天的參訪團，「探索日本半導體裝置和材料業的核心商機」。總部在北京的中運國際旅行社上月出團，主要圍繞SEMICON JAPAN，也參觀最大的半導體測試裝置製造商愛德萬測試（Advantest）和生產晶圓成品加工設備的Disco。

前幾年的疫情限制了相關旅行，到2023年，隨著中國晶片製造商尋求應對華府收緊半導體出口管制，此類參訪又再恢復，主要是希望深化與日本材料和工具供應商的關係，或發現新公司，以便在愈來愈多的限制下，取得關鍵設備。

一名中企晶片設備經理花了大約3,000美元參加了一個六天的旅行團，與另外十多位專業人員共同赴日。他們有日本晶片專家隨行擔任導遊，在觀展時負責翻譯。這位經理訪問包括元件供應商在內共六家公司，並與八位日本晶片專家會談。

日本設備業者有位高階經理表示，會擔心中企可能對日企瞭解更多後透過逆向工程掌握先進技術，以解決出口管制問題。

根據SEMICON JAPAN主辦單位SEMI，中企參展家數僅次於日本。沈陽芯源微電子設備首次參展就派出20人。該公司微信 公眾號寫道，這對擴大上游供應鏈、拓展海外客戶和吸引高階人才的努力具有重要意義。