韓現代以小取勝 躍美第2大製造商

南韓現代汽車和旗下品牌起亞汽車在美國電動車 市場「以小取勝」，以時尚型轎車及小型休旅 車躍居為美國第二大電動車製造商，僅次於特斯拉 ，超越福特、通用等廠牌的電動車。

據彭博新能源估計。現代和起亞2023年電動車銷量為117,000輛，較上年躍增60%，主要得益於現代汽車的Ioniq 5和Ioniq 6車款的強勁表現。在美國新能源乘用車銷量市占率超過8%，超過通用汽車和福特汽車。

另據金融時報報導，現代和起亞2023年前三季在美國電動車市場的占有率合計達到7.5%，雖遠低於特斯拉的57.4%，但領先通用雪佛蘭的5.9%，以及福特的5.5%。現代銷量增加最令人震驚之處，在於購車者並未獲得每輛7,500美元的抵稅優惠。現代上周表示，2023年第4季電動銷售量比上年同期增加5%，Ioniq 5型電動車銷量更倍增。

美國南韓經濟研究所主管史坦加洛尼表示，「現代和起亞不僅電動車至少不輸特斯拉的同級車，而且更便宜，因而銷售量能夠在極短的時間內大幅增加」。

現代已投資76億美元，在喬治亞州設立電動車廠，預料將在2024年投產，屆時才能獲得減稅優惠。

現代崛起的另一項原因，則是市場定位正確。分析師指出，現代是美國少數生產電動轎車的廠商，而美國三大汽車公司則聚焦於大型休旅車及皮卡，因而讓現代能夠很快就打入美國市場。