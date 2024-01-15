補貼減少 全球電動車買氣放緩

小型車今年將帶動電動車掀起一股新趨勢；圖為通用汽車推出的Chevrolet Bolt 電動車。（美聯社）

路透引述市場分析公司Canalys報導，由於政府補貼減少，電動車 對買家的吸引力下降，2024年全球電動車市場成長率將放緩至27.1%。

Canalys估計2023年電動車市場成長29%、達到1,370萬輛，反映政府獎勵措施繼續帶動電動車普及化。不過，隨補貼減少，加上借貸成本上升，也拖累了需求。美國市場領先者特斯拉 去年多次調降售價。

Canalys首席分析師Jason Low說：「儘管2023年電動車平均售價下降了20%，但產品選擇不足和充電體驗不便有礙需求，影響了電動車市場成長。」

這間市場分析公司預測，2024年北美電動車市場預料會增長26.8%，但電動車普及率仍僅僅12.5%，低於大中華區和歐洲。

由於電池成本下降推動小型車和超小型車的銷量，中國大陸電動車普及率將達到40%，大陸品牌將享有78%的市占率。Canalys說：「大陸汽車製造商將成為一股不容忽視的力量，他們在全球投資 的區域製造業務會很快帶來成果。」

另一家市場分析公司Rho Motion也說，2023年全球純電動車和插電式混合動力車（PHEV）銷量增長31%，低於2022年60%的成長率，2024年的成長幅度也大致與2023年相近，可見成長腳步已放緩。

Rho Motion估計，12月電動車的銷售量創下單月150萬輛的紀錄，2023年全球出售的1,360萬輛電動車中，純電動車占950萬輛，其餘為PHEV。

歷經多年加速成長之後，不少汽車製造商擔心，歐洲和其他地區的電動車（BEV）需求可能趨緩，因為買家等候兩、三年後推出更好、更小、更便宜的車款。

Rho Motion數據經理雷斯特（Charles Lester）表示，2024年歐洲的銷量可能會受到德國去年突然決定取消電動車補貼的影響。

Rho Motion指出，歐洲的BEV銷量中只有8%是小型車。