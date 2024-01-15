我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

補貼減少 全球電動車買氣放緩

編譯廖玉玲／綜合報導
小型車今年將帶動電動車掀起一股新趨勢；圖為通用汽車推出的Chevrolet Bolt 電動車。（美聯社）
小型車今年將帶動電動車掀起一股新趨勢；圖為通用汽車推出的Chevrolet Bolt 電動車。（美聯社）

路透引述市場分析公司Canalys報導，由於政府補貼減少，電動車對買家的吸引力下降，2024年全球電動車市場成長率將放緩至27.1%。

Canalys估計2023年電動車市場成長29%、達到1,370萬輛，反映政府獎勵措施繼續帶動電動車普及化。不過，隨補貼減少，加上借貸成本上升，也拖累了需求。美國市場領先者特斯拉去年多次調降售價。

Canalys首席分析師Jason Low說：「儘管2023年電動車平均售價下降了20%，但產品選擇不足和充電體驗不便有礙需求，影響了電動車市場成長。」

這間市場分析公司預測，2024年北美電動車市場預料會增長26.8%，但電動車普及率仍僅僅12.5%，低於大中華區和歐洲。

由於電池成本下降推動小型車和超小型車的銷量，中國大陸電動車普及率將達到40%，大陸品牌將享有78%的市占率。Canalys說：「大陸汽車製造商將成為一股不容忽視的力量，他們在全球投資的區域製造業務會很快帶來成果。」

另一家市場分析公司Rho Motion也說，2023年全球純電動車和插電式混合動力車（PHEV）銷量增長31%，低於2022年60%的成長率，2024年的成長幅度也大致與2023年相近，可見成長腳步已放緩。

Rho Motion估計，12月電動車的銷售量創下單月150萬輛的紀錄，2023年全球出售的1,360萬輛電動車中，純電動車占950萬輛，其餘為PHEV。

歷經多年加速成長之後，不少汽車製造商擔心，歐洲和其他地區的電動車（BEV）需求可能趨緩，因為買家等候兩、三年後推出更好、更小、更便宜的車款。

Rho Motion數據經理雷斯特（Charles Lester）表示，2024年歐洲的銷量可能會受到德國去年突然決定取消電動車補貼的影響。

Rho Motion指出，歐洲的BEV銷量中只有8%是小型車。

電動車 特斯拉 投資

上一則

韓現代以小取勝 躍美第2大製造商

下一則

普宅認定放寬 北京二手房市場 成交速度加快

延伸閱讀

聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車

聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車
電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」成救星 中出口首破兆元

電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」成救星 中出口首破兆元
歐盟查電動車補貼 路透：3中企被盯上

歐盟查電動車補貼 路透：3中企被盯上
歐盟查中國電動車補貼 路透：盯上比亞迪吉利上汽

歐盟查中國電動車補貼 路透：盯上比亞迪吉利上汽

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
由於輝達降規版晶片與陸製晶片的差距縮小，據傳一些中國雲端公司大砍今年訂單，部分轉單給華為等本土業者。（路透）

Nvidia的中國新困境：客戶不想要降規版晶片 轉單華為

2024-01-07 18:01
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

2024-01-08 17:34

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗