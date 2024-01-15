紅海危機 貨櫃輪高運價恐成常態

胡塞組織矢言將針對美英商船攻擊，加劇紅海緊張，外界預估貨櫃輪高運價恐會成為常態。（路透）

美英聯軍對葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）在葉門境內的目標發動襲擊後，其危機加劇勢將進一步降低航商行經紅海的意願，貨櫃輪「走紅海」的航運費率去年11月底以來已大漲逾三倍。彭博更新情境分析指出，這場危機短期化解的機率降低；業界稱，高運價恐常態化。

胡塞組織矢言將針對美英商船攻擊，加劇紅海緊張，近期傳出，馬士基等全球指標航商為了因應運力缺口而調度船舶，開始擴大向2M聯盟外的其他航商租船，台灣航商萬海、陽明陸續成為馬士基的船東。

值得注意的是，航商與物流業者均指出，當前物流業者給想要託運的貨主許多選項，除了繞行好望角之外，當然也有「極具風險」的直穿紅海選項，但這個選項恐怕會比繞行好望角還貴，而且，不保證安全或在任何時間內能到達。

運價方面，英美聯手轟炸葉門遭胡塞組織反撲，紅海危機擴大，加上巴拿馬缺水日趨嚴重，歐洲線運價2月漲破1萬美元，缺船缺櫃「長鞭效應」引發北美線運價大漲逾四成，業者擔心第1季高運價恐成常態。

在英美攜手對抗的背景下，胡塞組織揚言報復，已加劇各界對於以哈戰爭擴大為地區衝突的疑慮。從去年11月底以來，行經紅海的船運費率已暴漲310%。

彭博資訊更新紅海情勢的情境分析指出，基本假設仍是胡塞組織的攻擊對全球經濟影響有限，這起衝突擴大為更廣泛地緣政治與經濟衝擊的機率仍低，但紅海危機短期化解的機率也降低，除非美英聯軍的攻擊能有效「降級」胡塞組織的軍力。

彭博指出，西方與伊朗 關係改善、以及沙烏地阿拉伯 回敬胡塞組織對其石油 設施攻擊的機率不高，更大的風險是胡塞組織可能是獨對美國和其他地方的軍隊發動不對稱攻擊，但若聯軍的空襲降低胡塞組織發動攻擊的能力，該組織可能提前結束、或縮減對紅海商船的攻擊規模。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，若中東地區未再爆發更廣泛的衝突，最近的運費漲勢可能會在未來幾個月消退，但混亂可能還會持續好數周。