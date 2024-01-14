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還會漲多久？紅海危機助攻航運股大漲 要看衝突是否持續

編譯易起宇／綜合外電
紅海危機助攻航運股股價大漲，馬士基過去一個月已大漲26%。 （路透）
紅海危機助攻航運股股價大漲，馬士基過去一個月已大漲26%。 （路透）

紅海危機迫使航運商避開蘇伊士運河，導致運費上漲，也提振了航運巨擘馬士基（Maersk）等航運業者的股價。分析師認為，全球海運受擾仍將維持好幾周，企業將被迫為運費支付更長期的更高風險溢價，也就是航運商的股價仍可能繼續走高。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，由於葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）襲擊紅海船隻，迫使企業避免經過蘇伊士運河，拉長航程並導致運費上漲，航運股已陸續大漲。馬士基股價過去一個月已大漲26%。赫伯羅特（Hapag Lloyd）、以星航運（ZIM）、Star Bulk、金洋集團（Golden Ocean）和Genco Shipping & Trading等航商股也都上漲。

但一大問題是，這場混亂還會持續多久。美國已組成聯盟保護行經紅海的船隻，但此舉迄今都未能阻止青年運動組織的攻擊，美英聯軍上周更對青年運動組織在葉門境內的目標發動海空襲擊，推升紅海緊張情勢。此外，航商也正面臨巴拿馬運河限制船舶數量所導致的延誤和運費上漲。

巴隆周刊指出，若中東地區未再爆發更廣泛的衝突，最近的運費漲勢可能會在未來幾個月消退，但混亂可能還會持續好數周。

高盛分析師克魯塞特預期，現貨運價未來幾周將會繼續上漲，因為已繞道南非的貨櫃輪會較晚返回亞洲裝貨，這意味著在繁忙的農曆春節前，可用於出口的艙位將短缺。

Jefferies分析師諾柯塔也認為，運價可能停頓在更高水準，整場混亂可能會為運費建立高於原先預期的地板價。

蘇伊士運河 高盛 南非

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