Shein赴美IPO進展？ 傳正尋求中國監管機關允許

中國快時尚跨境電商Shein去年底傳出擬赴美上市的消息，路透報導稱，Shein正尋求北京方面允許讓公司在美國上市。（路透）

中國快時尚跨境電商Shein（希音）去年底傳出擬赴美上市的消息，路透13日獨家報導指出，Shein正尋求北京方面的批准，讓公司能在美國上市，凸顯Shein欲將自己打造成全球而非中國公司時的局限性。

Shein在全球150多個國家地區銷售廉價時裝，去年5月最後一輪融資 的估值為660億美元，去年11月向美國證券 交易委員會（SEC）秘密提交了IPO申請，盼最快於2024年進行。

報導引述兩名知情人士稱，該公司11月同時向中國監管機構提交了計畫在美國進行IPO的文件。儘管Shein已在2022年將總部從南京遷至新加坡 ，但情況仍然如此。

不過該計畫目前在美國因「強迫勞動問題」遭致兩黨議員政治反對。報導指出，如今Shein尋求北京的同意，可能會使Shein的上市進一步複雜化。

消息人士表示，Shein向中國證監會提交赴美上市申請，是要遵守北京針對中國企業海外上市的新規。

根據中國證監會的規定，監管外資持股的發改委、網路安全監管機構等許多機構可能會參與批准境外IPO申請。但一名銀行家認為，這可能會導致更多的不確定性，因為一些機構有不同的優先事項，例如國家安全或資料保護。

一家公司，即使總部位於境外，如果其營業收入、利潤、總資產或淨資產的50%或以上在中國產生，且其主要業務活動在中國境內進行，或高管多為中國公民或在中國居住，則須遵守中國上市規則。

報導舉例，在新規通過之前的2021年，共享運具巨頭「滴滴出行」不顧中國官方反對，在美掛牌上市，結果遭中國監管部門出手調查，因用戶數據安全漏洞，被中國監管部門罰款12億美元，最終也在美國退市。