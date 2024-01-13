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紅海危機 油價衝80美元

編譯季晶晶、黃淑玲／綜合報導
美英盟軍攻擊胡塞組織，加上伊朗扣押油輪，大幅提高中東緊張情勢，威脅原油運輸，國際油價12日盤中一度應聲漲逾4%。（路透資料照片）
美英盟軍攻擊胡塞組織，加上伊朗扣押油輪，大幅提高中東緊張情勢，威脅原油運輸，國際油價12日盤中一度應聲漲逾4%。（路透資料照片）

美國和盟軍11日對葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）位於葉門境內的十多個目標，發動海空攻擊，伊朗則扣押在阿曼外海一艘油輪，大幅提高中東緊張情勢，可能威脅原油運輸，國際油價12日盤中一度應聲漲逾4%，金價也大漲逾1%。分析師認為，國際油價可能繼續挺升，布蘭特油價短線可能漲破每桶80美元。

美國總統拜登表示，他下令對胡塞在葉門境內的目標發動攻擊，以回應該組織對紅海商船發動「前所未見的襲擊」，「這些針對性的攻擊傳遞出明確訊息，美國和盟邦不會容忍對我們人員的攻擊，也不會容忍對危及全球最關鍵商業航道之一航行自由的惡意」。

這次攻擊是由美國和英國軍方主導，澳洲、巴林、加拿大及荷蘭提供支持，美軍官員表示，這些攻擊瞄準雷達系統、以及無人機和飛彈發射地。

拜登也說：「必要時，我將不會猶豫下令進一步措施，以保護我們的人員和國際商務的自由流動。」

胡塞強烈譴責美方攻擊，揚言將會有「重大回應」。沙烏地阿拉伯呼籲各方克制，俄羅斯已要求聯合國安理會緊急召開會議，討論這場攻擊。

伊朗海軍同日在阿曼灣扣押一艘載運伊拉克原油、開往土耳其的油輪，理由是要報復同一艘油輪一年前載運伊朗原油時遭美軍扣押的行動，也再度升高中東水道風險，加劇伊朗會更直接涉入當前航運動盪的憂慮，威脅當地原油生產與運輸。

國際油價12日盤中應聲大漲，布蘭特原油3月期貨一度跳漲4.3%%至每桶80.75美元，西德州中級原油2月期貨最高漲4.5%，報每桶75.25美元。

紐約黃金期貨同步攀高，盤中漲逾2%，報每英兩2,060.6美元。

瑞銀分析師預期，最新事件推升了中東緊張，預料油價未來幾個月將繼續挺升，布蘭特原油可能漲破80美元。荷蘭國際集團指出，這些發展提高中東航道受擾的可能性與船舶繞道的必要性，將支撐油價。

西太平洋銀行認為，市場去年底過度聚焦全球供應增加，紅海情勢急遽升溫今年來反而都被低估，基於胡塞已揚言回應美方攻擊，國際油價仍有上行空間，布蘭特可能漲破80美元，西德州油價可能漲破75美元。

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