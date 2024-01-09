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沙國降油價 波及國際盤

編譯劉忠勇／綜合報導
沙烏地阿拉伯國家石油公司調降2月對各地區售價。 (路透資料照片)
沙烏地阿拉伯國家石油公司調降2月對各地區售價。 (路透資料照片)

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）7日宣布調降2月對各地區售價，其中阿拉伯輕原油對亞洲客戶的售價更降至27個月來最低水準，以因應其他供應商的競爭以及供過於求的疑慮。國際油價應聲挫低。

布蘭特原油期貨8日一度跌3.24%至每桶76.21美元；西德州中級原油（WTI）期貨跌3.5%至71.21美元。但這兩個主要合約上周大漲逾2%，因葉門胡塞組織（Houthi）屢傳攻擊紅海商船，使中東局勢更加惡化。

Saudi Aramco將2月裝船的阿拉伯輕原油的官訂原油售價（OSP），較1月每桶調降2美元，只比杜拜／阿曼市場基準油價高出每桶1.5美元，上次出現這個價位是在2021年11月。

這次降價是13個月來最大的一次，也符合市場預期。煉油業者已要求沙烏地阿拉伯提供較有競爭優勢的價格，好跟其他中東供應商提供的原油以及大西洋盆地（Atlanta Basin）的套利船貨競爭。

與東亞煉油商往來的交易員告訴路透：「相較於其他地區的原油，沙國原油仍然偏高。但我們對於這樣的價格感到滿意，我們也較負擔得了。」

亞洲實體油市在這一個月陷入疲軟，反映的是市場預期短期內供應並不緊張，若干亞洲煉油廠也將計劃停產歲修，也會導致需求減弱。

儘管OPEC+產油國自願聯手減產每日220萬桶，但是市場參與者仍不認為這足以阻止全球石油庫存增加，並且推動油價反彈至少到今年第2季。

Saudi Aramco也將2月銷往亞洲的其他等級原油價格調降2美元，至於銷往西北歐的阿拉伯輕質原油OSP，每桶下調2美元，降至每桶只比ICE布蘭特原油高出0.9美元，銷往美國的阿拉伯輕質原油OSP也調降2美元，降至較ASCI（墨西哥灣高硫原油的基準）多出每桶5.15美元。

不過澳洲券商IG分析師西卡莫爾說：「如果我們只專注於基本面，包括庫存升高、OPEC／非OPEC產量增加，以及低於預期的沙國OSP，除看跌油價外，幾乎不可能會有其他結果。」「只不過，並未考慮到中東地區地緣政治局勢無可否認又再度緊張，這表示下跌風險有限。」

油價 石油 沙烏地阿拉伯

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