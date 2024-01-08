晶片需求回溫 三星Q4獲利估寫六季來最小減幅

分析師預期，三星晶片部門上季的虧損可望收斂。 （路透）

三星 預定9日公布上季初步財報，分析師預估，三星電子去年第4季獲利可能繼續衰減，但減幅可能為六季來最低，原因是半導體價格回升，有助三星獲利主力的晶片 部門減少損失。

路透報導，市場預期，三星上季獲利可能衰減14%，為六季來最小減幅。根據LSEG SmartEstimate訪調30位分析師的平均預期，三星10~12月當季營業利益可能降至3.7兆韓元（28.2億美元），不比前年同期的4.31兆韓元。三星前一次利潤出現年比增長，是在2022年第2季。

若三星電子業績穩健，將證明其股價在去年第4季大漲其來有自。三星電子已成為亞洲市值第二高的上市公司，僅次於台積電 。

根據八位分析師的平均預測，三星晶片部門第4季虧損縮減至約1.2兆韓元，該部門向來是三星獲利最高的事業。分析師也預計三星的DRAM業務恢復盈利。

三星晶片部門在去年第2季和第3季，分別虧損4.36兆韓元和3.75兆韓元。消費者面臨通膨壓力，導致電子產品需求放緩，致使晶片供過於求，引發了數十年來最嚴重的產業景氣低迷。

不過，DRAM晶片和NAND晶片價格在12月該季回升，表明整體產業有望在今年復甦。

據集邦科技的數據，第4季行動DRAM晶片價格料將上漲18%~23%，而行動NAND晶片價格有望上漲10%~15%。

三星自2023年上半年以來多次減產，以因應低迷的需求，但分析師和消息人士說，三星第4季擴大接收矽晶圓供應，這表明三星正準備增加DRAM晶片產量。