我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選在即 美國務院敦促北京停止對台施壓

那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

編譯吳孟真／綜合外電
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）
印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）

印度最大營建商DLF公司在首都新德里附近一項總價720億盧比（8.65億美元）的豪宅預售案，一推出就在短短幾日內售罄。

彭博資訊報導，這項名為Privana South、占地116英畝的新建案，位於新德里的衛星城市古爾岡（Gurugram），和跨國企業Google和美國運通為鄰。交易紀錄顯示，Privana South三日內售出1,113戶住宅，其中25%由海外印度人購得，建案中所有的四房物件和頂樓豪宅，全數售罄。

DLF公司股價去年翻漲一倍多，達2008年來最高點，漲幅遠優於印度大盤指數BSE Sensex的18%。

印度是全球成長最快速的經濟體之一，人民收入水平提升，當地富人撒錢買車買房，豪宅一推出即搶購一空。因高級住宅需求大增，建商在德里、孟買、班加羅爾、海德拉巴等重要城市，推出愈來愈多類似建案。

房地產經紀顧問公司萊坊（Knight Frank）執行長紀亞（Gulam Zia）指出，印度豪宅搶購熱潮仍將持續幾年，因為不只金字塔頂端的富人，中上階級民眾也在買這些房子。

DLF去年也在三日內售出逾1,100戶住宅，總價約10億美元。

印度 房地產 Google

上一則

誤傳與青年運動就通行紅海達成協議 馬士基等航運股一度暴跌

下一則

不等Fed動手…開發中國家大舉發債 新興市場開年發債額創新高

延伸閱讀

馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈
台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年

台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年
今年亞洲5大題材 經理人最愛

今年亞洲5大題材 經理人最愛
貨船航行阿拉伯海遭劫 印度海軍救出21名船員

貨船航行阿拉伯海遭劫 印度海軍救出21名船員

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥