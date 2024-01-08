印度富人口袋多深？ 逾千戶共8億美元豪宅預售「三天就售罄」

印度高級住宅需求大增，新德里近郊一處8.65億美元豪宅預售案於三日內就遭搶購一空。（路透）

印度 最大營建商DLF公司在首都新德里附近一項總價720億盧比（8.65億美元）的豪宅預售案，一推出就在短短幾日內售罄。

彭博資訊報導，這項名為Privana South、占地116英畝的新建案，位於新德里的衛星城市古爾岡（Gurugram），和跨國企業Google 和美國運通為鄰。交易紀錄顯示，Privana South三日內售出1,113戶住宅，其中25%由海外印度人購得，建案中所有的四房物件和頂樓豪宅，全數售罄。

DLF公司股價去年翻漲一倍多，達2008年來最高點，漲幅遠優於印度大盤指數BSE Sensex的18%。

印度是全球成長最快速的經濟體之一，人民收入水平提升，當地富人撒錢買車買房，豪宅一推出即搶購一空。因高級住宅需求大增，建商在德里、孟買、班加羅爾、海德拉巴等重要城市，推出愈來愈多類似建案。

房地產 經紀顧問公司萊坊（Knight Frank）執行長紀亞（Gulam Zia）指出，印度豪宅搶購熱潮仍將持續幾年，因為不只金字塔頂端的富人，中上階級民眾也在買這些房子。

DLF去年也在三日內售出逾1,100戶住宅，總價約10億美元。