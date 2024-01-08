今年亞洲5大題材 經理人最愛

一些基金經理人認為，日本房地產類股估值仍未充分反映其潛力。圖為東京摩天大樓麻布台之丘森JP塔。（歐新社）

亞洲市場經歷顛簸的一年，MSCI亞太指數今年首周又跌了2%。中國大陸政策的不確定性、台灣與印度 的選舉可能造成市場波動性上升，讓投資 環境變得棘手。以下是彭博資訊彙整亞洲過去一年表現頂尖的基金經理人聚焦的2024年投資題材：

尋找中國價值

景順長城基金的經理人鮑無可看好中國的能源企業和醫療設備製造商。他認為中國能源類股的估值合理，「向再生能源轉型的初期階段，傳統能源將呈現投資不足，意味著該領域的新增供應將有限」；醫療設備市場則有巨大成長空間。

選擇性AI押注

在AI走過漲勢炫目的一年後，安聯台灣科技基金對晶片相關股票變得更加精挑細選。彭博說，這檔基金去年報酬率高達72%，勝過95%同業，重倉持股包括力旺電子和台積電。安聯基金經理人潘育憲表示，隨著更多對手加入AI競技場，IC設計服務供應商等擁有較高進入門檻的領域，以及散熱技術和高速印刷電路板（PCB）的零組件製造商，應會勝出。

日本房地產 、化工股

Arcus Japan Fund的經理人對日本房地產和化工股仍持超配立場，認為估值未充分反映其潛力。去年，日本東證指數的化工和房地產分類指數都上漲逾20%。經理人表示，房地產類股基本面穩健，閒置率、需求和融資環境都有利。許多日企在半導體、醫療和電動車等高科技行業所使用的特殊化學品領域，也處於領先地位。

印度工業股

印度股市總市值去年12月突破4兆美元，穩健業績加上印度在全球供應鏈取代中國的趨勢日益明顯，吸引各路資金。Nippon印度小型股基金基金經理人拉契說，資本財類股可從「中國加一」策略受惠，全球企業也將開始從印度購買更多產品。

小而美的邊境市場

Asia Frontier Capital基金經理人迪賽預期，隨著總體經濟漸形穩定，亞洲邊境市場今年將延續漲勢，越南等較大經濟體也將迎頭趕上。2023年，巴基斯坦和寮國基準股指數漲幅超過50%，排名全球前五。越南股市上漲12%。迪賽說，他最看好的是孟加拉、巴基斯坦和斯里蘭卡的經濟復甦。