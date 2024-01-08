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貨櫃運價飆 助提振航商股價

財經新聞組／綜合報導
中東衝突與巴拿馬運河乾旱等事件，已推升船運運費與航商股價。（歐新社）
中東衝突與巴拿馬運河乾旱等事件，已推升船運運費與航商股價。（歐新社）

中東衝突與巴拿馬運河乾旱等事件，已推升船運運費與航商股價，分析師認為，這些問題短期沒有緩解跡象，企業需要支付的風險溢價將維持一段期間，船運運費未來幾周可能繼續上漲，也可能提振一些航商的股價更長一段時間。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）攻擊紅海航行船隻的威脅，已使企業避開蘇伊士運河與紅海航線，拉長航程並推升運價，亞－歐航線貨櫃運價過去一個月已大漲超過一倍，衝擊也蔓延到其他航線，造成缺船。

若中東衝突未蔓延，這波運價漲勢可能會在未來幾個月稍微降溫，但船運受擾仍可能維持好幾周，迫使企業為了以更長的航程運輸貨物，支付更高的風險溢價。從新加坡航行到地中海的航程，若繞行好望角會多花將近一倍，往返需要92天，多於傳統的48天。

高盛分析師克魯塞特（Patrick Creuset）說：「我們預期現貨運價將在未來幾周繼續上揚，因為已繞道（南非）好望角的貨櫃輪，會遲回亞洲裝貨，意味著在繁忙的農曆春節之前，能用於出口的船舶艙位將短缺。」

馬士基（Maersk）主宰亞洲－歐洲航線，意味著將是這波運價漲勢的最大受益者。克魯塞特提高馬士基的投資評級，從賣出調升至中立，但他相對謹慎看該股展望，因為航運公司運能今年預料將擴增11%，高於需求成長。

Jefferies分析師諾克塔（Omar Nokta）認為，運能上升是航運股利空，但運價可能處於更高的水準。

此外，全球貨輪船隊去年12月的平均船齡達到近15年來最高。儘管船東面臨貨輪綠化壓力，但由於船用綠能來源並不確定，因而對訂購綠能船隻猶豫不決，同時西方國家制裁俄羅斯，提高舊油輪的需求，船東樂於出售舊船，使屆齡貨輪仍繼續行駛。

貨輪仲介商Clarkson公司的數據顯示，截至2023年12月止，全球5,000總噸以上船隊的平均船齡為13.7年，為2009年來最高。

其中，貨櫃輪去年底的平均船齡為14.3年，是1993年來最高，油輪為12.9年，更是20年來最高。

儘管各國監管當局和客戶對於船隊去碳化的施壓升高，全球貨運船隊船齡依然持續攀升。

綠能 新加坡 高盛

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