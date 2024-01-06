不僅紅海危機 2大危險因子衝擊海運 航運商示警2024仍波濤洶湧

在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境。(路透資料照)

最近在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境，但隨著2024年到來，這並不是承運商面臨的唯一問題。紅海危機持續、兩岸關係緊張及俄烏戰火未歇，都將衝擊今年航運業。

路透報導，全球90%的貿易均經由海運得以完成。馬士基集團（Maersk）等航運業巨擘說，2024年海運面臨嚴重干擾的可能性，衝擊因素包括持續不斷的戰爭到影響巴拿馬運河等關鍵航線的乾旱等。對於大型貨櫃船、油輪和其他大宗商品運輸船來說，全年的複雜船舶時間表可能會被打亂。

這將增加沃爾瑪（Walmart）、宜家家居（IKEA）和亞馬遜（Amazon）等零售商以及雀巢（Nestle）等食品製造商和歷德（Lidl）等雜貨商的延誤並增加成本。

總部位於佛羅里達州的玩具廠商Basic Fun執行長佛爾曼（Jay Foreman）說：「這似乎是一種新常態，這些混亂的浪潮似乎起起落落。在你恢復到某種程度的正常狀態之前，又發生另一件事情，讓事情變得不正常。」Basic Fun將玩具從中國的工廠運往歐洲和美國銷售。

貨運市場分析平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）說，2024年的額外風險包括：紅海襲擊可能擴大到阿拉伯灣，這可能影響石油 運輸；台灣和中國的關係的進一步惡化，也可能影響重要貿易通道；自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄烏戰爭持續影響穀物貿易。

馬士基集團今天和其他主要海運承運商一起將船隻改道遠離紅海，以避免在通往亞歐蘇伊士運河 （Suez Canal）重要捷徑的途中遭受飛彈和無人機襲擊。這條航線的海運量占全球海運總量的10%以上，占全球貨櫃運輸量近1/3。

由於不走蘇伊士運河改為繞道而行，船東每次往返的燃料成本增加200萬美元，亞歐即期運費比2023年的平均水準增加一倍多，來到每40英尺貨櫃3500美元。成本增加可能會導致消費者物價上漲，不過高盛 （Goldman Sachs）今天說，通貨膨脹的衝擊應該不會像2020-2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時那樣嚴重。

美國物流公司OL USA公司執行長貝爾（Alan Baer）說，就成本而言，「第一季對每個人的支票簿來說都將有點瘋狂」。