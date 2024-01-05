日經關注2024亞洲12家公司 台灣電池廠輝能入列

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導今年12家值得關注的亞洲公司，12家公司產業內容涵蓋半導體、電動車 、鎳礦和軍火。台灣固態電池公司輝能以技術領先目前用於電動車液態電池的優勢獲選。

迎接2024年到來，亞洲企業將面臨新的技術、監管、環境和地緣政治挑戰，更不用說這個地區關鍵國家的領導人選舉以及美國這個主要貿易和安全夥伴的潛在影響。

無論是一家生產固態電池的台灣公司到歐洲設廠，或是一家在全球熱點地區開拓新市場的韓國武器製造商，日經亞洲選出的12家亞洲企業，相信將在2024年備受外界關注。

在台灣廠商方面，日經亞洲選出輝能科技。輝能科技以其為台灣小型電子設備生產的固態電池而聞名。但更大尺寸的固態電池雖然尚未大規模生產，但可能會改變電子產業的遊戲規則，因為它們和液態電池相比，尤其是目前用於電動車的液態電池相比，固態電池具有無數優勢。

但是，這項技術的產業化需要大量的研發資金。在輝能科技宣布投資 52億歐元（57億美元）在法國打造首座海外固態電池工廠的幾個月後，法國當局於去年8月承諾為輝能位於敦克爾克（Dunkirk）的固態電池工廠提供15億歐元的補貼。

輝能法國廠正在透過供應鏈的各個環節，成為歐洲電動車製造的熱點，並吸引亞洲和其他國際參與者投入。

歐洲希望得到台灣的技術投資，因為它正試圖減少台灣在關鍵資源和商品方面對中國的依賴，亞洲公司的作法正幫助將工業帶回歐洲。

儘管這個過程緩慢且工廠尚未蓋好，但輝能正穩步嘗試進軍電動車電池市場，其尖端技術可能會超越競爭對手。

除了台灣輝能，日經亞洲並且關注其他11家亞洲企業，包括中國短影音平台TikTok、中國山東天岳先進科技股份有限公司（SICC）、印尼 電動車野心象徵的印尼鎳礦公司Harita Nickel、韓國大型國防企業韓華航太（Hanwha Aerospace）、泰國國家石油集團（PTT）、香港「亞洲數字資產金融服務集團」（HashKey Group）、日本半導體製造商Rapidus、菲律賓能源公司SP New Energy、馬來西亞楊忠禮集團（YTL）、印度龍頭車廠塔塔汽車（Tata Motors）、越南萬盛發集團（Van Thinh Phat）。