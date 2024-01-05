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股指收盤小漲 結束九周連漲

規模4.2 洛杉磯地震了…不到1秒 震感「很強烈」

重返榮耀 印度煤王奪回亞洲首富寶座 個人淨值向千億美元叩關

編譯洪啟原／綜合外電
印度煤王阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位印度富豪安巴尼，成為亞洲首富。 （路透）
印度煤王阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位印度富豪安巴尼，成為亞洲首富。 （路透）

繼去年在彭博億萬富豪排行榜上大起大落後，有「印度煤王」稱號的富豪阿達尼（Gautam Adani）4日重返亞洲首富寶座。印度最高法院日前裁決，關於做空機構興登堡研究公司（Hindenburg）去年對阿達尼旗下企業王國提出的指控，無須展開新的調查，激勵阿達尼集團下的企業股價飆漲，也推高阿達尼個人身家。

彭博億萬富豪指數顯示，這促使阿達尼一日內的個人淨值增加77億美元，達到976億美元，取代另一位同樣來自印度的富豪安巴尼，重返亞洲首富寶座，在全球則排名第12。根據該指數，信實工業集團董事長安巴尼的個人淨值為970億美元，全球排名第13。

儘管阿達尼集團去年初否認興登堡的詐欺指控，但該集團市值一度蒸發逾1,500億美元，為此花費數月時間說服投資人和放款機構、償還債務以及減輕監管機構的疑慮，阿達尼的個人財富也因此大幅縮水。

印度最高法院本周稍早作出判決，下令本地市場監管機構須在三個月內結束對阿達尼集團的調查，並表示無須展開新的調查，實際上為阿達尼集團去年遭興登堡狙擊，導致市值銳減的事件劃下句點。在這項消息公布後，阿達尼集團下的企業股價應聲大漲。

印度 投資 詐欺

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