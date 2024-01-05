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紅海危機 歐美線海運價飆升

財經新聞組／綜合報導
紅海情勢持續升溫，全球航商繞道而行，推升航運成本。(路透)
紅海情勢持續升溫，全球航商繞道而行，推升航運成本。(路透)

紅海危機外溢，驚現運價之亂。全球前三大航商4日傳出，繼貨櫃歐洲線運價漲一倍後，因船舶調度困難，漲價擴散到北美航線，元月15日起，北美線運價較上周暴漲逾一倍，全球航商陷入船舶調度困局。

據航運及物流業者形容，現在全球貨櫃輪市場只有「亂」字可形容，隨著華人農曆年前趕出貨，亞洲到北美線1月15日運價已飆漲，船公司喊價美西每40呎櫃5,200美元、漲幅103%；美東每40呎櫃7,500美元、漲幅110%。

Freightos研究主管列文表示，除了貨櫃運費上漲，還要500美元至2,700美元的附加費，可能會使全包的價格更高。

貨櫃北美、歐洲線一起大漲，業者指出，這樣情況只有在疫情時見過。隨著日前去歐洲的大船都還在繞行中，船跟貨櫃都沒有回到亞洲，1月15日起從亞洲出貨到歐洲的貨主，每40呎櫃至少要付6,000美元。

北美線因為受到歐洲線的運力缺口排擠，加上巴拿馬運河缺水問題，1月15日起運價也翻倍。業者表示，抵達美國東岸的貨物中，多達30%需要經過蘇伊士運河，物流業主管認為，部分進口貨物將改運至美國西岸。

值得注意的是，紅海周遭情勢持續升溫，全球航商已讓超過2,000億美元的貿易額繞道而行，推升航運成本並使交貨延誤加劇，亞洲至北歐的運費本周已上漲超過一倍。此前，法國達飛海運集團（CMA CGM）4日也確定調漲從亞洲到地中海地區的貨櫃運價。

紅海商船恐遭攻擊的威脅，已掀起貿易風暴，截至3日，已有數百艘貨櫃輪和其他船隻改道非洲南部好望角，航程因此增加七至20天。Honour Lane船運公司估算，全球約25%~30%的貨櫃運輸量要行經蘇伊士運河，主要為亞歐航線，繞道非洲可能使全球貨櫃運能實質減少10%~15%。

聯合國安理會已呼籲葉門武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）停止攻擊在紅海與亞丁灣航行的船舶。

聯合國安理會的呼籲，昨日歐洲線期貨盤中價格一度下跌；不過，航運業界普遍認為，紅海危機發生後，就算現在立即解決，市場供需吃緊需要時間消化，市場缺櫃的情況到上半年無解。

貨櫃北美線漲價概況。(資料來源：採訪整理)
貨櫃北美線漲價概況。(資料來源：採訪整理)

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