全球大銀行去年從綠色融資賺得收入 連續第二年超越化石燃料

全球銀行業在2023年靠著承銷綠色債券、及提供貸款給綠能計畫賺進的收入，連續第二年超越從提供石油、天然氣及煤炭活動所賺得的收入。（美聯社）

全球銀行業在2023年靠著承銷綠色債券 、及提供貸款 給綠能計畫賺進的收入，連續第二年超越從提供石油、天然氣及煤炭活動所賺得的收入。

彭博資訊彙整的資料顯示，全球大型銀行業者去年提供融資 給標榜環保交易所賺得的費用，共約30億美元。相較下，大型銀行業者從化石燃料交易賺到的總收入還不到27億美元。

彭博的數據顯示，歐洲銀行業引領轉型，法國巴黎銀行（BNP Paribas）從綠色債券賺進的收入最多，去年綠色融資事業賺得的收入接近1.3億美元，東方匯理銀行（Credit Agricole）以9,600萬美元居次，滙豐控股（HSBC）以9,400萬美元排名第三。

華爾街則主宰化石燃料融資，富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（小摩）從油氣交易賺進最多，富國銀從為化石燃料產業安排債券發行與貸款賺得1.07億美元，小摩和三菱日聯金融集團各賺到1.06億美元，但三菱日聯金融集團去年安排的全球垃圾貸款最多。

歐洲央行（ECB）和歐盟的主要銀行當局都已清楚表明，希望金融業加速綠色轉型，若歐洲銀行業者不當管理氣候曝險，面臨罰金與更高資本要求的威脅。

同時在美國，金融監理機關對綠能轉型的態度依然模糊且分裂，共和黨主政的州已對綠色轉型設置阻礙，疑似不願提供融資給油氣產業的銀行業者愈來愈可能遭遇報復，德州等州甚至揚言要切斷和擁抱淨零碳排目標的華爾街企業之間的關係。