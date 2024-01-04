我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

全球大銀行去年從綠色融資賺得收入 連續第二年超越化石燃料

編譯簡國帆／綜合外電
全球銀行業在2023年靠著承銷綠色債券、及提供貸款給綠能計畫賺進的收入，連續第二年超越從提供石油、天然氣及煤炭活動所賺得的收入。（美聯社）
全球銀行業在2023年靠著承銷綠色債券、及提供貸款給綠能計畫賺進的收入，連續第二年超越從提供石油、天然氣及煤炭活動所賺得的收入。（美聯社）

全球銀行業在2023年靠著承銷綠色債券、及提供貸款給綠能計畫賺進的收入，連續第二年超越從提供石油、天然氣及煤炭活動所賺得的收入。

彭博資訊彙整的資料顯示，全球大型銀行業者去年提供融資給標榜環保交易所賺得的費用，共約30億美元。相較下，大型銀行業者從化石燃料交易賺到的總收入還不到27億美元。

彭博的數據顯示，歐洲銀行業引領轉型，法國巴黎銀行（BNP Paribas）從綠色債券賺進的收入最多，去年綠色融資事業賺得的收入接近1.3億美元，東方匯理銀行（Credit Agricole）以9,600萬美元居次，滙豐控股（HSBC）以9,400萬美元排名第三。

華爾街則主宰化石燃料融資，富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（小摩）從油氣交易賺進最多，富國銀從為化石燃料產業安排債券發行與貸款賺得1.07億美元，小摩和三菱日聯金融集團各賺到1.06億美元，但三菱日聯金融集團去年安排的全球垃圾貸款最多。

歐洲央行（ECB）和歐盟的主要銀行當局都已清楚表明，希望金融業加速綠色轉型，若歐洲銀行業者不當管理氣候曝險，面臨罰金與更高資本要求的威脅。

同時在美國，金融監理機關對綠能轉型的態度依然模糊且分裂，共和黨主政的州已對綠色轉型設置阻礙，疑似不願提供融資給油氣產業的銀行業者愈來愈可能遭遇報復，德州等州甚至揚言要切斷和擁抱淨零碳排目標的華爾街企業之間的關係。

融資 貸款 債券

上一則

經濟學家：石川地震經損料在57億美元 接近熊本地震

延伸閱讀

響應能源轉型 法國農業信貸銀行：不再資助開採化石燃料

響應能源轉型 法國農業信貸銀行：不再資助開採化石燃料
紐森化石燃料政策太嚴苛 雪佛龍大砍投資

紐森化石燃料政策太嚴苛 雪佛龍大砍投資
COP28籲擺脫化石燃料 白宮氣候顧問：美國仍需滿足能源需求

COP28籲擺脫化石燃料 白宮氣候顧問：美國仍需滿足能源需求
儘管現場歡欣鼓舞 COP28協議無拘束力 各國是否遵行？

儘管現場歡欣鼓舞 COP28協議無拘束力 各國是否遵行？

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
美股2024年展望樂觀。（路透）

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023-12-28 23:49

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍