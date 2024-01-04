蘋果遭降評 蘋概股緊張

蘋果2024開年就被外資唱衰。巴克萊證券認為，iPhone 15系列銷售「乏善可陳」，預料今年的iPhone 16系列新機也將如此，Mac筆電、iPad狀況也不太妙，加上服務事業風險升高，下修蘋果評等至「減碼」，並砍目標價。蘋果股價2日應聲重挫3.58%，收盤價185.64美元，下探七周來低點，3日早盤跌0.1%。市場人士認為，台灣蘋概股與iPhone連動大，外資看壞iPhone銷售，鴻海 、大立光、和碩、廣達、台積電 同步警戒。

巴克萊以隆恩為首的分析師團隊發布報告指出，「我們仍在關注iPhone銷量與組合的疲弱，以及Mac、iPad及可穿戴裝置（銷售）未能回升」，「我們最新確認的最重要訊息，就是來自中國的iPhone 15銷售數據愈來愈差，已開發市場也維持疲軟」。

隆恩指出，「iPhone 15銷售始終乏善可陳，我們認為iPhone 16也會相同」，iPhone 16的功能或更新不太可能提高吸引力。他也預期其他硬體類別銷售將依然疲軟，並警告在美國等多國都盯上應用程式銷售行為之際，蘋果服務事業的風險愈來愈高。他預期蘋果上季財報約「符合」市場預期，但調降對本季的財報預估到低於市場共識，預期本季每股盈餘和營收將年減個位數百分比。

相較下，FactSet彙整數據顯示分析師普遍預期蘋果本季每股盈餘將年增2.6%至1.57美元，營收將成長1.1%至958億美元。

隆恩除了調降蘋果評級，也把蘋果未來12個月的目標價從161美元下修至160美元，以去年12月29日（上個交易日）的收盤價計算，相當於未來一年有17%的下跌空間。

台灣科技業與蘋果硬體關連度大，其中，台積電為蘋果獨家生產iPhone搭載的A系列處理器及Mac產品使用的M系列晶片。

鴻海、和碩則是iPhone代工廠，以鴻海取得多數市占率地位最重要，鴻海董座劉揚偉先前坦言，對2024年展望看法中性，主因市場政經相關局勢變化，及貨幣政策與通膨等因素影響。

Mac供應鏈方面，蘋果旗下搭載M3系列晶片的新一代Mac在去年底出貨，由廣達、鴻海取得大部分Mac新機組裝訂單。最近愈來愈多分析師看空蘋果。彭博匯整數據顯示，巴克萊給予「減碼」評級後，已有五家券商給予蘋果相當於「賣出」的評級，另有34家評為「買進」，14家為「持有」。

按5分制衡量，蘋果獲得的綜合評價為4.08分，是2020年10月以來最低。以去年12月29日的收盤價計算，分析師的平均目標價預告未來一年的報酬率也只有3.6%。