蘋果遭巴克萊調降評等 供應商股價跌成一片

巴克萊銀行以擔心2024年蘋果產品需求仍疲軟為由，調降了這家iPhone製造商的股票評等，導致蘋果供應商股價3日在亞洲盤走跌。 （路透）

巴克萊以擔心2024年蘋果產品需求仍疲軟為由，調降了這家iPhone 製造商的股票評等，蘋果本身股價2日以重挫3.6%收場，供應商股價3日在亞洲盤也受拖累。

台積電 3日在台北股市收跌2.53%。台積電是全球最先進處理器的頂級製造商，供應蘋果和輝達（Nvidia）等公司產品。蘋果另一家主要供應商鴻海 股價跌0.48%。總部位於台灣的鴻海是全球最大電子代工商，負責組裝蘋果的iPhone。

南韓三星電子、SK海力士等科技股均跌逾3%，LG電子也下滑1.87%，拖累韓股大盤Kospi指數下跌2.34%。

總部位於矽谷的Constellation Research公司Ray Wang，在CNBC的節目訪談時說：「我們看到iPhone 15的供應商仍然強勁增長。我們正處於超級周期之中。」

Ray Wang還說：「至少在接下來的24個月內，仍有2億到3億支iPhone被更換為5G版本，所以就成長而言，我不確定降評的確切意思；但就估值而言，我可以理解也許這就是衝擊所在。」

巴克萊2日將蘋果股票評等下調至減碼，並將目標價從161美元下調至160美元，理由是iPhone 15銷售疲軟，意味著對iPhone 16和其他產品的需求可能會下降。

巴克萊分析師朗恩（Tim Long）2日在給客戶的報告說：「iPhone銷量和產品組合仍然疲軟，Mac、iPad 和穿戴式裝置也缺乏反彈。」

瑞銀3日在報告說，台積電「準備在2024年強勁反彈」，並維持買進評等，但將目標價從新台幣760元下調至750元，主要是基於微降的毛利率與匯率影響。