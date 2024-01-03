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觀光客赴日愛買這個？調查：心臟興奮劑銷售年增1.8倍

編譯季晶晶／綜合外電
日本2023年日用消費品的銷售，以觀光客愛買品項的年增幅最大，例如心臟興奮劑和維他命B1。（路透）
日本2023年日用消費品的銷售，以觀光客愛買品項的年增幅最大，例如心臟興奮劑和維他命B1。（路透）

日本共同網報導，行銷業者Intage調查日本2023年日用消費品銷售，以觀光客愛買品項出現最大的年增幅，例如居首位的是標榜對心悸和其他心臟相關疾病有效的心臟興奮劑，銷售較一年前激增180%，而維生素B1以48%的增幅排第四，這反映出疫後入境旅客數量回升的影響力。

根據Intage，在疫情期間，日本禁止旅客入境，使得這兩種產品的銷售都陷入困境，但如今銷售迅速走高。

這份調查於去年1月至10月間進行，共訪調了超市和藥店在內的6,000家零售商。增幅排在第二名的是口紅，銷售增加64%，與2019年疫前相比恢復了83%，主要是公衛指南放寬後戴口罩的人變少了。基於類似理由，腮紅的年增幅排第七，唇釉排第11。

隨著夏季前後新冠病例增加，檢測試劑盒的銷售也比一年前大增59%，排在第三名。

其他藥品的銷售也有所成長，感冒藥排第五，化痰藥和止咳藥排第六，顯然不只是新冠病毒患者增加，季節性流感和其他傳染病患者也在增加。

至於體溫計、消毒劑和口罩等疫情期間大賣的產品，在最新調查裡慘遭滑鐵盧，跌幅從25%到39%不等。

銷售告捷的還有受惠於去年夏季熱浪影響的防曬霜，排在第九位，果汁和瓶裝水分別排在第18和第22。

日本 疫情 口罩

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