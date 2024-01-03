紅海緊張升溫 油價勁揚

美國海軍摧毀葉門「青年運動」的三艘船隻後，伊朗傳出派遣一艘軍艦穿越紅海，緊張局勢立即升溫，國際油價2日開高走高，應聲勁揚逾2%。（路透資料照片）

美國海軍摧毀葉門「胡塞武裝組織」（青年運動）的三艘船隻後，伊朗 傳出派遣一艘軍艦穿越紅海，緊張局勢立即升溫，國際油價 2日開高走高，應聲勁揚逾2%。

伊朗官方媒體報導，Alborz號驅逐艦1日穿過連接紅海和亞丁灣的咽喉要道曼達海峽，但報導未提供更多有關這艘船任務的資訊。伊朗在美國採取行動的次日進入紅海，使當地局勢更加動盪，這一海運要道占全球貿易量的12%左右。此舉可能會被視為意在挑戰上月美國率領組建的國際海事特遣隊。

國際油價2日開高走高，西德州原油期貨盤中上漲2.6%，報每桶73.54美元；布蘭特原油期貨一度勁揚2.6%，每桶報79.06美元。

航運巨擘馬士基（Ｍaersk）的新加坡籍貨櫃輪「馬士基杭州號」上周末行經紅海，遭胡塞組織襲擊，因而於31日宣布暫停所有船隻航行紅海48小時。美國海軍直升機隨後擊沉發動攻擊四艘小艇中的三艘。

而馬士基1日稍晚公布的行程表顯示，該公司仍計劃安排逾30艘貨櫃輪復駛蘇伊士運河及紅海，但也讓一些船隻停駛該航線，以因應遭遇襲擊的持續性風險，並表示稍晚將宣布各船隻航線。

路透訪調經濟學家，預測今年布蘭特均價為每桶82.56美元，稍高於去年的82.17美元。油價今年可能受全球經濟成長較疲軟、對石油 需求較小拖累，但地緣政治緊張卻可能提供支撐。

另一方面，由於中國大陸製造業活動已連續三個月萎縮，投資人預期北京當局將推出新的刺激經濟措施，路透報導指出，這類措施通常都能帶動石油需求，支撐油價。