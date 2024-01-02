亞洲製造業疲軟 上月新訂單和產量放緩 台韓景氣都轉弱

最新採購經理人（PMI）數據顯示，亞洲製造業活動疲軟，新訂單和產量都放緩。（路透）

亞洲製造業活動以疲軟情勢為2023年劃下句號，因為中國大陸以及已開發市場的經濟活動疲軟，削弱對亞洲貨物商品的需求。

根據標普全球（ S&P Global）2日公布的製造業採購經理人指數（PMI），多數亞洲國家在去年12月見到新訂單和產量減少，因消費者需求不夠熱絡。投入成本攀升，且供應鏈 表現惡化。

中國大陸公布好壞參半的數據，民間工廠活動指標顯示出上月景氣小幅改善，相較下，中國12月官方製造業PMI跌至六個月低點49。中國國家主席習近平在周日發表的新年賀詞中，矢言強化經濟動能與創造就業。

貿易晴雨指標台灣的12月製造業PMI急劇惡化至47.1，不如先前一個月攀抵48.3的八個月高點；南韓 PMI小幅下滑至49.9，又跌破景氣榮枯分界線50。儘管南韓出口表現改善，但標普指出，新訂單月比進一步下滑，原因是國內經濟疲軟和中國大陸需求減緩。

東南亞 製造業活動12月同樣萎縮，泰國、緬甸和越南的景氣都處於萎縮狀態。印尼製造業PMI指數為52.2，在地區表現最佳，菲律賓製造業PMI為51.5。

標普全球經濟學家巴魯奇（Maryam Baluch）表示：「雖然東協製造業近期下滑整體是溫和的，但愈來愈多跡象顯示需求疲軟會導致進入2024年後產值再次下滑。」「這個地區的製造業者希望新訂單增加，協助支撐未來一年的成長。」

最新PMI數據顯示，亞洲這個全球製造業中心距離復甦可能還很遙遠。這也代表全球貿易眼前之路顛簸，包括聖嬰現象導致的乾旱天候已導致糧食通膨捲土重來，而紅海發生的商船遇襲事件衝擊原油等重要大宗商品的供應鏈。亞洲地區的疲軟將持續為全球經濟成長帶來進一步逆風因素，而全球成長今年預料放緩。