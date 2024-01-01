大撒銀彈 這一國主權基金去年投資316億美元 狠超新加坡

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）在2023年成為全球最活躍的主權投資者，投資布局金額達316億美元。圖為PIF董事長、沙國王儲賓沙爾曼（MBS）。（路透）

沙烏地阿拉伯公共投資 基金（PIF）在2023年成為全球最活躍的主權投資者，即便新加坡 政府投資公司（GIC）、淡馬錫（Temasek）等多數全球主權基金都在削減支出，PIF卻逆向拉高交易活動金額。

根據研究顧問業者Global SWF的數據，PIF在2023年投資布局316億美元，遠高於前一年投資的207億美元。這和較廣泛的趨勢形成鮮明對比，因為全球的主權基金2023年部署1,247億美元進行投資，大約比前一年少了約五分之一。

新加坡政府投資公司過去一年布局投資的金額減少46%至199億美元，是六年來首度失去做為全球最活躍主權財富基金的地位；淡馬錫的新投資額也減少53%，剩63億美元，因為在這段期間市況動盪，而兩大新加坡主權基金公布報酬惡化。

Global SWF表示，新加坡政府投資公司的投資金額減少，主要是在已開發市場的投資減少。不過，新加坡主權基金持續在印度 等新興市場積極布局，例如新加坡政府投資公司與布鲁克菲爾德印度房地產信託基金成立14億美元的合資公司，淡馬錫則增加印度醫療保健服務供應商Manipal Health Enterprises的持股。

Global SWF表示：「新加坡投資者變得較為謹慎，而我們見到這反映在數據上。」「中東的主權財富基金在全球交易活動的占比增加，使得新加坡和加拿大基金占比縮小，（中東）現在占所有主權投資者部署投資總額約40%。」

整體而言，由阿布達比、沙烏地阿拉伯和卡達控制的主權財富基金2023年在前十大最活躍基金中占了五席。

這樣的趨勢可望延續。根據國際金融協會（IIF）上月的一份報告，阿聯、沙國、卡達、科威特、阿曼和巴林的政府到2024年底前準備控制約44兆美元的淨外國資產，其中三分之二可能是主權財富基金所掌握。

中東有多家主權基金，日益成為國際交易案的重要資金來源，此前，國際能源價格在2022年飆高，多數中東國家政府預算出現盈餘。

PIF去年執行了最大的主權基金交易案，包括透過旗下Savvy遊戲集團以近50億美元收購美國遊戲公司Scopley，以及透過Avilease以36億美元收購渣打銀行的航空租賃事業。

PIF也是沙國國內重大交易案的參與者，這些交易案是協助促進沙國經濟多元化。沙國王儲賓沙爾曼（MBS）是該計畫的推動者，他身兼PIF董事長。