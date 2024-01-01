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全球糧食供應鏈 雙重打擊

編譯吳孟真／綜合報導
嚴重乾旱使巴拿馬運河水位下降，可通行船舶數量減少，間接影響全球糧食供應鏈。（路透）
嚴重乾旱使巴拿馬運河水位下降，可通行船舶數量減少，間接影響全球糧食供應鏈。（路透）

巴拿馬運河已因嚴重乾旱而限制通行船隻數量，正波及全球糧食供應鏈，因迫使美國運往亞洲的穀物運輸船，必須繞道蘇伊士運河或非洲南部，但蘇伊士運河又面臨攻擊威脅，在在增添航行時間與成本，可能推升亞洲糧食通膨。

日經新聞報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）資料顯示，全球八成貿易仰賴海上運輸。關鍵貿易水道巴拿馬運河每年約1.3萬艘船舶通行，但因乾旱造成水位過低，巴拿馬運河管理局（ACP）去年12月限縮每日可通行船舶數量至22艘，少於過往的每日約36艘，由於目前的降雨量和水位改善，今年1月將提高可通行數量至24艘。

自美國出口的玉米、大豆和其他穀物正處運輸旺季，卻已遭受延誤。由於穀物運輸船缺乏既定船期，收成期間的船舶數量也容易變動，更難在巴拿馬運河預定時段，因而愈來愈多開往東亞的船舶改道蘇伊士運河或繞行好望角。

去年10月15~28日，只有5艘開往東亞的穀物運輸船行經巴拿馬運河，遠少於去年同期的34艘，同期行經蘇伊士運河的穀物運輸船則年增近5倍至33艘。

改道蘇伊士運河會拉長航程18天，繞行好望角則增加22天，旅程拉長會限縮運能，又碰上美國穀物運輸旺季，影響加劇。

此外，近期行經紅海的商船屢傳遭葉門叛軍青年運動攻擊，提高蘇伊士運河航道的不確定性。

日本船運經紀商Exeno Yamamizu表示，巴拿馬運河水位下降和中東緊張，形成穀糧運輸的雙重打擊。

若穀物船運持續遭遇阻礙，可能牽動亞洲糧食價格。

日本製粉株式會社（Nippn）分析師服部英樹表示，雖然穀糧價格低於去年高峰，但運輸費上漲將推升採購價。

蘇伊士運河 日本 供應鏈

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