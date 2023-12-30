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韓通膨放緩 巴西物價意外升高

編譯簡國帆／綜合報導
南韓12月物價漲勢連續第二個月降溫，西班牙通膨率也出現類似狀況，顯示通膨放緩將成2024年主要議題。（美聯社）
南韓12月物價漲勢連續第二個月降溫，西班牙通膨率也出現類似狀況，顯示通膨放緩將成2024年主要議題。（美聯社）

南韓12月物價漲勢連續第二個月降溫，且漲幅低於市場預期，支持了經濟學家認為南韓央行明年開始寬鬆貨幣政策的看法。

另外，西班牙12月通膨率也出現類似的狀況，彭博資訊指出，這代表「通膨放緩」將成為2024年的主要議題。不過巴西最新通膨意外加速，提醒投資人前方仍有變數。

韓國統計局29日公布，12月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀揚3.2%，年升幅低於經濟學家預估的持平在3.3%；比起11月則毫無變動，也低於市場預估的上揚0.2%。

扣除食品和能源價格的核心CPI，年升率也降至2.8%，且略低於預期，為去年3月以來最小。2023年全年CPI上升3.6%，低於去年的5.1%。

同日稍後，西班牙統計局公布的12月CPI初步數據，年升幅3.1%，低於11月和路透預估的3.2%，月比則零成長。

扣除食物和能源價格的核心CPI，年升幅降至3.8%，是2022年3月來最小；月升幅則從前月的負0.3%回升至零。

西班牙在2022年時整體CPI年升率一度為5.7%，2021年時更曾高達6.5%。

彭博資訊指出，這些最新數據或許不會在2023年最後一個交易日對市場造成多大影響，但暗示了通膨放緩這個議題將從2023年延續到明年。

不過，巴西官方28日公布的資料顯示，12月中消費者物價比去年同期上揚了4.72%，年升幅高於前月的4.84%，也超乎市場預期的4.56%。

儘管央行總裁暗示，未來每次會議繼續降息2碼應屬合適，但這也提醒投資人，通膨下滑的過程不可能一路平順。

在南韓公布最新通膨數據前，南韓央行表示，在確認通膨率會回落到2%目標之前，都將維持緊俏的貨幣政策，保持審慎論調，但經濟學家預期，該央行明年將降息三次。

友利金融研究院權榮森（音譯）表示，在南韓央行決策委員會認為通膨穩固之後，最終可能開始調整政策，改為支持經濟，如果美國聯準會（Fed）政策轉向，南韓央行也更容易轉向，「在油價與匯率回穩之際，南韓也正在經歷通膨減緩過程」。

不過，南韓通膨明年初仍遭遇若干上行風險，包括出口預料將加速成長，政府明年上半年計劃支出75%的預算，消費者支出也看增。此外，主要城市房價回升、家庭債務水準升高，也可能使央行延後降息。

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