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彭博：四大利空威脅 長榮海運等航商2024年獲利仍受壓

編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析師指出，長榮海運等航商獲利將在2024年繼續遭逢壓力。（美聯社）
彭博資訊分析師指出，長榮海運等航商獲利將在2024年繼續遭逢壓力。（美聯社）

彭博資訊分析師指出，在貨物需求維持疲軟、貨櫃航運現貨費率短期難望大幅回升、合約費率處於低點、遵循排碳新規成本升高等四大利空的威脅下，長榮海運等航商獲利將在2024年繼續遭逢壓力。

貨櫃航運業獲利在2023年大幅滑落後，2024年可能難以重振。市場供需可能持續在2024年上半年回歸常態，但需求復甦的訊號甚少，暗示現貨費率可能要花更久的時間才能反彈。

上海出口集裝箱運價指数（SCFI）已比2022年初的高點回落75%，只是可能受到支撐、維持平穩，因地緣政治緊張、港口壅塞及海運受擾的威脅揮之不去，限制了主要航運聯盟部署運能的能力。貨櫃航運線貨運價可能會盤旋在2019年附近的水準。

彭博分析師認為，由於全球經濟不確定性致使貨物需求無法大幅復甦、新船陸續交船導致供應過剩，合約運費最近幾個月已大幅修正，一些航線的合約費率更已低於現貨運價，長期合約費率可能一直到2024年底前都面臨壓力，多數貨櫃航商2024年獲利可能繼續下滑，中國遠洋（Cosco）、長榮海運、日本郵船（NYK）和其他航商的獲利可能仍承受壓力。

現貨和合約運價價差迅速縮小，不僅已大幅衝擊仰賴長約的中國遠洋（Cosco）、長榮海運等業者獲利能力，也重創仰賴現貨市場的南韓HMM等業者。

此外，傭船（vessel-charter）費用已比2022年8月的高峰銳減逾70%，但仍比2019年平均高出三成多，航商被卡在租船費用承諾高昂、以及運費位於谷底的困境中，成為獲利的另一打擊，萬海等非聯盟航商、以及亞洲與跨大西洋航線的新進業者，可能特別易受衝擊。

另一方面，遵循國際海事組織（IMO）排碳新規的成本節節高升，也可能影響航商獲利。

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