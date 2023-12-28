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晶片業好兆頭 南韓半導體生產大增42%、出貨勁增80%

編譯葉亭均／綜合外電
南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯復甦動能轉強。圖為SK海力士的企業標誌。（美聯社）
南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯復甦動能轉強。圖為SK海力士的企業標誌。（美聯社）

南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯出科技動能回升，也為明年南韓經濟展望與全球科技產業帶來好兆頭。

南韓統計局今天公布的數據顯示，11月晶片生產比一年前大增42%，是2017年初以來最大增幅；半導體出貨更是激增80%，為2002年底來最大增幅。至於晶片庫存則增加36%，為2月來最小增幅。

這顯示南韓最重要的半導體產業景氣正在回暖，而且為三星電子、SK海力士這些南韓晶片業者增添樂觀訊號。此前，晶片產業衝擊南韓經濟長達逾一年。

最新數據也顯示出全球科技產業需求的復甦跡象動能提升。南韓2023年的經濟備受壓抑，因為半導體需求不振。南韓央行預估，由於較高利率環境、中國經濟放緩，以及地緣政治風險紛擾，今年南韓經濟擴張1.4%，不如去年的成長2.6%。

最新的半導體數據凸顯出南韓的科技製造業者可能幫助支撐經濟成長。半導體業者景氣轉強，帶動南韓11月工業生產比一年前成長5.3%，優於預期。南韓企劃財政部在聲明中表示，高性能半導體需求尤其幫助晶片與機械產業。

南韓央行預期，隨著出口在10月恢復正成長後進一步轉強，明年經濟可望成長2.2%。記憶體晶片價格開始回升，而AI等新興技術帶動了需求。

不過，南韓經濟的風險在於，全球經濟成長可能在明年減緩，因素包括中國經濟欲振乏力、美國消費者在長期高利率下減少消費，以及全球商業活動持續面臨保護主義的威脅。

南韓 晶片 央行

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