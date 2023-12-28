全球債市兩個月猛飆漲近10% 投資人對明年降息信心爆棚

華爾街交易員正專心看盤。（歐新社）

全球債市正邁向創紀錄的最大連兩個月漲勢，此時交易人士擴大預期明年各國央行將轉為降息 。

彭博全球綜合債券 總回報指數在11月與12月已經上漲近10%，是彭博追溯回1990年以來的最佳漲勢。經濟衰退風險的焦慮瀰漫整個市場，強化持有債券的想法，交易人士押注央行決策官員明年可能必須積極降息來支撐經濟成長。

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略部門主管維拉坦（Vishnu Varathan）表示，積極寬鬆政策的預期占上風，「債市的猛烈反彈確實提高了投資 人的總回報，市場覺得有跡象顯示，我們正在邁向再度寬鬆貨幣政策的路途中」。

利率交換合約交易人士的定價隱含美國和英國明年降息150個基點（6碼）、歐元區降息175個基點（7碼），因投資人對於央行已透過數十年來最激進升息行動戰勝通膨有信心。

美國10年期公債殖利率自10月高點迄今已崩跌約120個基點，在28日亞洲交易時段報3.81%左右。美國房貸擔保證券（MBS）、美國公債、法國和德國的公債都是帶動彭博全球綜合債券總回報指數11、12月大漲的最大貢獻因素。

東京Fivestar資產管理公司高級投資組合經理人下村秀夫表示：「我們正見到債券嘉年華。債券投資人冬眠了一陣子，現在我認為他們爆發式的欲望出籠。」