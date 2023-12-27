我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

兩大因素催動明年PC銷售反彈： AI PC、Win 11換機潮

編譯葉亭均／綜合外電
研調業者估計，整合AI功能的PC將帶動明年PC銷售反彈回升。圖為英特爾執行副總裁與商務長謝爾（Christoph Schell）介紹AI趨勢。（美聯社）
研調業者估計，整合AI功能的PC將帶動明年PC銷售反彈回升。圖為英特爾執行副總裁與商務長謝爾（Christoph Schell）介紹AI趨勢。（美聯社）

分析師表示，個人電腦（PC）銷售下滑頹勢可能會在明年終結，因為消費者顯然準備採購較新款的PC，而搭載AI功能的PC需求將進一步提振市場。

CNBC網站報導，研調機構Canalys分析師Ben Caddy和Kieren Jessop在20日的報告中表示：「PC市場艱困的一年邁向尾聲，終於有樂觀的理由。Canalys預期PC市場2024年重返成長，消費者尋求更新疫情時代的PC，而且新的AI功能裝置出現。」

Canalys表示，微軟將在2025年10月14日停止支援Windows 10作業系統，符合其十年的支援周期。預料這會帶動換機潮，進一步拉抬新款PC的銷售。

另一家研調機構IDC表示：「數量龐大且老舊的已安裝商用PC會在2024年超過四年的使用期，預料必須更新，正好符合轉換至Windows 11的迫切需求。」IDC預期明年PC市場有望成長3.4%。

IDC數據顯示，在2020年，全球PC銷量寫下2010年來最大成長幅度，當時疫情催動遠距工作和學習。不過到了今年第3季，全球PC出貨量為6,850萬台，比2022年同期衰減7.2%。從2022年開始，PC出貨量連季衰減，受總經不利因素、零售與商用需求疲弱、資訊科技預算不願投入採購設備的情勢影響。

Canalys說，生成式AI熱潮可望拉抬PC銷售，因為消費者積極尋求整合AI功能，以便強化生產力和娛樂體驗。該公司預測2027年出貨的PC中，六成都具有AI功能，「PC是現代工作與生活的核心，將同時驅動軟硬體的演進，以跟上這一潮流」。

IDC分析師說，雖然起初整合AI的PC將針對企業市場的特定領域，但隨著價格降低、用途更廣，市場將擴大，「把AI功能整合到PC中，預料將成為2024年升級、上架銷售的催化因素」。

AI 疫情 預算

上一則

中國自駕車「開城大戰」開打 逾30城市發放路測牌照

下一則

西德州油價閃現「死亡交叉」空頭訊號 2020年2月來首見

延伸閱讀

研調機構預測 明年生成式AI智慧機出貨量超過1億支 2027年突破5億支

研調機構預測 明年生成式AI智慧機出貨量超過1億支 2027年突破5億支
俄烏戰爭將屆2年 分析指烏克蘭2024戰況更艱難

俄烏戰爭將屆2年 分析指烏克蘭2024戰況更艱難
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
台灣「路易莎」也來了 為什麼連鎖咖啡店都愛新加坡？

台灣「路易莎」也來了 為什麼連鎖咖啡店都愛新加坡？

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

2023-12-22 12:40

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死