兩大因素催動明年PC銷售反彈： AI PC、Win 11換機潮

研調業者估計，整合AI功能的PC將帶動明年PC銷售反彈回升。圖為英特爾執行副總裁與商務長謝爾（Christoph Schell）介紹AI趨勢。（美聯社）

分析師表示，個人電腦（PC）銷售下滑頹勢可能會在明年終結，因為消費者顯然準備採購較新款的PC，而搭載AI 功能的PC需求將進一步提振市場。

CNBC網站報導，研調機構Canalys分析師Ben Caddy和Kieren Jessop在20日的報告中表示：「PC市場艱困的一年邁向尾聲，終於有樂觀的理由。Canalys預期PC市場2024年重返成長，消費者尋求更新疫情 時代的PC，而且新的AI功能裝置出現。」

Canalys表示，微軟將在2025年10月14日停止支援Windows 10作業系統，符合其十年的支援周期。預料這會帶動換機潮，進一步拉抬新款PC的銷售。

另一家研調機構IDC表示：「數量龐大且老舊的已安裝商用PC會在2024年超過四年的使用期，預料必須更新，正好符合轉換至Windows 11的迫切需求。」IDC預期明年PC市場有望成長3.4%。

IDC數據顯示，在2020年，全球PC銷量寫下2010年來最大成長幅度，當時疫情催動遠距工作和學習。不過到了今年第3季，全球PC出貨量為6,850萬台，比2022年同期衰減7.2%。從2022年開始，PC出貨量連季衰減，受總經不利因素、零售與商用需求疲弱、資訊科技預算 不願投入採購設備的情勢影響。

Canalys說，生成式AI熱潮可望拉抬PC銷售，因為消費者積極尋求整合AI功能，以便強化生產力和娛樂體驗。該公司預測2027年出貨的PC中，六成都具有AI功能，「PC是現代工作與生活的核心，將同時驅動軟硬體的演進，以跟上這一潮流」。

IDC分析師說，雖然起初整合AI的PC將針對企業市場的特定領域，但隨著價格降低、用途更廣，市場將擴大，「把AI功能整合到PC中，預料將成為2024年升級、上架銷售的催化因素」。