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歐元區明年經濟危機四伏

編譯湯淑君／綜合報導
英國金融時報訪調經濟學家，三分之二憂景氣陷入衰退。( 路透 )
英國金融時報訪調經濟學家，三分之二憂景氣陷入衰退。( 路透 )

英國金融時報（FT）意見調查顯示，經濟學家預測，2024年歐元區可能只會迎來少許經濟成長，儘管工資成長將比通膨快速，是三年來首見。而川普若是二度入主白宮，或烏克蘭戰敗，這些地緣政治風險可能拖累歐元區成長更疲弱。

根據FT訪調48位經濟學家的結果，將近三分之二受訪者認為，歐元區已陷入衰退—國內生產毛額（GDP）連續兩季萎縮。

法國巴黎銀行首席歐洲經濟學家霍林渥斯說：「我們不會把這描述成全面衰退，而是仍具備停滯性通膨特徵。再者，我們仍認為2024年有逐步復甦可期，不是進一步惡化。」

多數受訪者預測，歐元區當前這波經濟萎縮將「短而淺」，可望在2024年第1季重拾溫和成長；但未來一年成長可能疲弱，高利率、能源市場動盪再起，以及地緣政治不穩定，仍可能導致經濟陷入景氣下沉深淵。

平均而言，經濟學家預測，2024年歐元區經濟成長可能只略高於0.6%，大多數受訪者都比歐洲央行（ECB）或國際貨幣基金（IMF）的預測更悲觀。ECB和IMF對2024年歐元區成長率的預測分別是0.8%和1.2%。

多位經濟學家提到，美國前總統川普明年若是勝選、二度入主白宮，或烏克蘭抵禦俄羅斯入侵戰敗，歐元區可能陷入成長更疲弱時期。

Berenberg首席經濟學家施密丁說，川普當選美國總統，是危及明年歐洲經濟展望的主要威脅。他說：「如果美國放棄烏克蘭，而且揚言對歐盟發動一波貿易戰，歐洲和全世界承受的痛苦將超過美國。」

東方匯理資產管理公司全球總經主管普拉漢說，歐元區最大風險是限制性貨幣政策拖太久，財政政策的支持性又減弱。

三分之二受訪者認為，明年德國經濟可能重返正成長，扭轉2023大半年萎縮的頹勢。德意志銀行首席歐洲經濟學家沃爾則認為，德國財政政策大幅緊縮，可能導致明年經濟負成長0.2%。

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