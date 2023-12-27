全球銀行前20大 今年裁員逾6萬人

今年至少有一半的裁員來自華爾街。為應付美歐急速升息，投資銀行經營頗感困難。（路透）

全球前20大銀行今年裁汰逾6萬人，是金融危機以來裁員 最多的一年，逆轉新冠肺炎疫情後大舉徵人的情勢，預料明年可能還會繼續縮編。

由於交易和發行股票銳減，投資 銀行的承銷收入連續兩年急墜，華爾街 設法藉精簡人事來維持利潤。另外，瑞士信貸被瑞銀集團（UBS）併購，合併後至少已裁掉1.3萬人，未來一年預料還有大規模裁員。

據英國金融時報（FT）精算，全球20大銀行2023年至少縮減61905個工作。相較之下，這些銀行在2007~2008年全球金融危機期間裁員超過14萬人。

過去幾年銀行業裁員、例如在2015年和2019年，主要是歐洲銀行不堪降至谷底的利率所致。但今年卻至少有一半的裁員來自華爾街，主要是為應付美歐急速升息，投資銀行經營頗感困難。許多情況下，銀行減少了疫後聘用的人員。當時撮合交易的壓抑需求，引發投銀間的搶人大戰。

最大單一機構的裁員來自瑞銀。瑞銀11月公布，與瑞信合併後已裁減1.3萬份工作，總員額來到11.6萬人。分析師預料未來幾個月還會再裁數千人。

今年裁員第二多的是美國的富國銀行，本月公布全球員工數減少1.2萬人，至23萬人。富國銀行表示，光是第3季為資遣7000人便支出1.86億美元。富國執行長沙夫表示，該行提撥多達10億美元，做為未來資遣之用，意味還有成千上萬人有丟掉飯碗的風險。

另外，花旗銀行裁減5000個工作，摩根史坦利減少4800個，美國銀行（BofA）減少4000個，高盛則裁減了3200個，摩根大通也減少了1000個。整體來說，這些華爾街大型銀行今年大砍至少3萬人。

金融服務獵才公司Silvermine Partners老闆塔克說：「營收沒到位，這部分是回應先前的過度擴編。但也有更簡單的解釋：政治考量的成本撙節。要是你是部門主管，老闆要你省錢，不是砍人，就等著被砍。」

不過，各大銀行人事精簡比率大多不到5%，只有英國Metro Bank宣布遣退800人，占員工總數的五分之一。

除非投資銀行的業務回溫，否則未來一年全球銀行業的人事展望不大可能好轉。專家說，預料2024年全年會延續今年，銀行將轉為保守。