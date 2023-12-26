天候乾燥出口限制衝擊 2024全球主食供給料續吃緊

近年高漲的糧食價格促使世界各地農民種植更多穀物和油籽。但受到聖嬰現象、出口限制和生物燃料配額提高等因素影響，預計消費者2024年將面臨供應緊張。（路透）

近年高漲的糧食價格促使世界各地農民種植更多穀物和油籽。但受到聖嬰現象、出口限制和生物燃料配額提高等因素影響，預計消費者2024年將面臨供應緊張。

路透社引述分析師和貿易商說法報導，全球小麥、玉米和大豆價格勁揚數年後，由於黑海運輸瓶頸緩解和市場擔憂全球經濟衰退，預計2023年將會下跌。不過，糧價仍然很容易受到新年期間供給衝擊和糧食通膨的影響。

澳洲 雪梨的農業經紀公司IKON Commodities諮詢服務主管胡埃（Ole Houe）表示：「2023年，隨著一些重要地區產量增加，穀物供應狀況一定會有所改善，但我們尚未真正走出困境。」

「我們預計聖嬰現象至少會持續到（明年）4月至5月，巴西 幾乎篤定將減少玉米產量，而中國從國際市場購買大量小麥和玉米，也讓市場大感驚訝。」

今年為亞洲大部分地區帶來乾旱天氣的聖嬰現象預計將在2024年上半年持續，這導致部分全球最大農業進出口國的稻米、小麥、棕櫚油和其他農產品供應面臨風險。

貿易商和官員預計，由於天候乾旱、水庫水位下降，2024年上半年亞洲稻米產量將會下降。

聖嬰現象導致產量下降後，今年稻米供應已開始收緊，促使全球最大出口國印度實施出口限制。

與糧食供應相關的好消息是，南美玉米、小麥和大豆產量預計將在2024年有所改善，但巴西的不穩定天氣讓人擔憂。

儘管對巴西大豆和玉米產量的估計近幾週已因為天氣乾燥而下修，預計該國2024年農產品產量仍將逼近破紀錄水準。

由於乾燥的聖嬰現象，明年全球棕櫚油產量也可能下降，使得2023年下跌超過10%的食用油價 格得到支撐。產量下降的同時，預期以棕櫚油為基礎的生物柴油和食用油需求也將上升。