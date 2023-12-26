戰爭的代價 以財政部估2024年國防開支增加至少83億美元

以色列財政部25日向議會提交2024年財政預算，預計國防開支將增加至少300億謝克爾，相當於83億美元。（美聯社）

彭博資訊報導，隨著以巴衝突持續擴大，以色列 財政部25日向國會提交2024年財政預算 ，預計國防開支將增加至少300億謝克爾，相當於83億美元，該年度總預算可能達到5,620億謝克爾（約1553.3億美元）。

除了軍事支出，財政部表示還需要100億謝克爾，用於撤離以色列北部和南部邊境的12萬人、增加維安部門的預算，以及重建遭哈瑪斯襲擊的定居點。

以色列財政預算也凸顯伴隨戰爭的高昂成本。迄今為止，以色列動員數十萬預備役對南加薩 展開地面行動，並在北加薩部署更多軍隊因應黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）的威脅。

除此之外，以色列使用大量昂貴飛彈空襲加薩，還有攔截襲擊以色列境內的火箭砲彈和無人機。

財政部預算書預估高強度戰爭狀態將在2024年第一季度結束，屆時有望遣散部分預備役士兵。儘管美國已經向以色列施壓從大規模軍事行動轉向更有針對性的攻擊，以利減少巴勒斯坦平民傷亡，可是總理內唐亞胡卻一再表示戰爭會持續到殲滅哈瑪斯為止。

另一方面，由於公司稅和房地產稅減少，加之私人消費放緩，以色列政府收入預計減少350億謝克爾（近3千億新臺幣）。