日銀：考慮調整超寬鬆政策

日本銀行（央行）總裁鬆口表示，如果持續達成2%通膨目標的可能性大幅提高，或許會考慮調整超寬鬆的貨幣政策。圖為日本銀行。（路透）

日本 銀行（央行）是全球最後一個維持負利率的央行，眼看該國通膨一年多來一直高於目標，總裁植田和男25日鬆口表示，如果持續達成2%通膨目標的可能性大幅提高，或許會考慮調整超寬鬆的貨幣政策。

植田25日在日本最大工商團體「經團連」舉辦的活動上發表演說，指出「要是薪資和物價之間的良性循環增強，持續且穩定達成物價目標的可能性大幅提高，我們有可能考慮調整政策。」這是他談到終結超寬鬆政策的可能性時，迄今釋出的最明確訊號。

植田說，觀察重點是明年春季的年度薪資談判時，薪水是否會繼續「明顯」攀漲。但他同時強調，由於經濟和市場發展有不確定性，日銀尚未決定調整超寬鬆政策的確切時間。

他這次的說法，與平時略有不同。他先前呼籲，需要「耐心」維持超寬鬆政策。然而，日圓匯率25日並無太大變動，兌美元在142.14~142.56的區間徘徊，10年期公債殖利率 微降，主要是日銀進行定期購債。

日本首相岸田文雄也在同一個場合，呼籲企業界明年繼續加薪，且幅度要大於今年。薪資談判的初步結果將在明年3月出爐，彭博訪調的經濟學家，因此有半數預測日銀會在4月終結負利率，展開2007年來首見的升息行動。

植田表示，通膨率回正，將推升名目利率，央行在有需要時，更有大幅降息的空間，避免經濟再次落入通縮。他說，部分人士認為，倘若進口物價壓力消退，價格和薪資會停止成長，他對此較為樂觀。

銀行備戰正利率時代

此外，日本銀行業過去15年只需要做一件事，那就是提供借款者愈來愈低利率的貸款 ，但現在許多銀行必須學會一項新技能，那就是要求客戶為貸款支付更多利息。

日經新聞報導，日本第二大銀行三井住友金融集團財務長伊藤文彥上個月在財報會上表示：「距離上次調高利率已過了好久，許多貸款專員從未有過和客戶談判調高利率的經驗。公司必須確保他們會以能帶來適當報酬的利率，提供貸款。」

三井住友的反應，描繪出當日本銀行（央行）把貨幣政策正常化、並實施更高的貸款和存款利率時，日本銀行業所必須採取的調整有多巨大。

日本最大銀行三菱日聯金融集團（MUFG）執行長龜澤宏規11月表示：「我們正在回到正利率的世界，正在看到漫長通縮隧道盡頭的燈火。」

名古屋商科大學商學院教授暨百達資產管理（Pictet）日本資深研究員大槻奈那預期，銀行很快就會開始和客戶展開貸款條件談判。

據財務省每季調查，日本超過一半的公司債是期限12個月以內的短期債，需要展延期限。