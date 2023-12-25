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新興經濟體債務違約潮 這個國家最近入列

編譯季晶晶／綜合外電
伊索比亞到25日寬限期結束都未能支付債券利息，成為非洲最新一個債務違約國家。（彭博資訊）
伊索比亞到25日寬限期結束都未能支付債券利息，成為非洲最新一個債務違約國家。（彭博資訊）

位於非洲之角的伊索比亞應在12月11月支付3,300萬美元的債券利息，但到本周一（25日）寬限期結束都未能付息，成為非洲最新一個債務違約國家。

伊索比亞財長Ahmed Shide上周四在國家電視台上表示，政府不想支付這筆款項，因為「希望對所有債權人一視同仁」。

財政部資深改革顧問Hinjat Shamil周一證實這筆錢沒付，也不會付。伊國上月與雙邊債權人達成協議，暫停償還債務。

這讓伊索比亞加入近年來日益增多、爆發債務違約的發展中國家之列，其中包括尚比亞、迦納和斯里蘭卡

伊索比亞的債務重組提案要求歐洲債券持有人將到期日從2028年7月延長至2032年1月，並將票面利率由目前的6.625%降至5.5%。不過，面值仍維持10億美元，意味債權人毋須承受減值損失。

伊索比亞正尋求透過20國集團的共同框架（Common Framework）尋求協商債務，該框架在尚比亞和迦納的債務重組取得進展後獲得動能。伊國自2021年來一直想重新調整債務結構，因為北部提格瑞地區爆發內戰，致投資人信心低落且經濟成長乏力，目前已與雙邊債權人達成暫停償債的原則性協議。

債券 斯里蘭卡 投資

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