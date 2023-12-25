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電動飛機將加入機隊 紐西蘭航空2026年底前投入電動飛機載貨

中央社／威靈頓25日綜合外電報導
紐西蘭航空公司計劃在2026年購入一架電動飛機加入機隊，並表示紐航目標是成為首家啟用電動飛機的航空公司。（路透）
紐西蘭航空公司計劃在2026年購入一架電動飛機加入機隊，並表示紐航目標是成為首家啟用電動飛機的航空公司。（路透）

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）計劃在2026年購入一架電動飛機加入機隊，並表示紐航目標是成為首家啟用電動飛機的航空公司。

紐西蘭航空公司表示，已向總部位於美國的飛機製造商Beta Technologies訂購一架ALIA電動飛機。

法新社報導，這架飛機將加入紐航的貨機行列，與紐西蘭郵政（New Zealand Post）合作，作為在國內航線運送包裹和信件的純貨機。

紐航永續發展長漢尼芬（Kiri Hannifin）告訴法新社：「我們的目標是成為第一家將新一代飛機用於商用的航空公司。」

漢尼芬還說，關於何時能將電動飛機投入客運航班，紐航目前沒有確切時間表。

北歐航空公司（Scandinavian Airlines）今年5月宣布，計劃在2028年首次以商用電動飛機載客。

紐航在聲明中表示，以電池為動力的ALIA電動飛機可在1小時左右完全充飽電，起降與傳統飛機無異。

一如電動車，電動飛機的關鍵也在於飛行距離。

紐航指出，長約12公尺、重3公噸的ALIA電動飛機單次試飛距離達480公里。最高時速可達270公里，飛行高度可達3000公尺。

在通過飛航安全認證後，初期紐航這架電動飛機將先用於約150公里長度的航線。紐航給Beta Technologies的訂單是購買一架並保有再加購20多架的權利。

電動車 郵政

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