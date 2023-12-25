我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國多地不鼓勵過聖誕節 憂外來影響

不滿2高1低 台灣6成首投族「一定會投票」

2023年最富裕國家出爐 台灣超車中日韓「名列14」 這國家拔得頭籌

編譯茅毅／即時報導
台北101。（美聯社）
台北101。（美聯社）

美國財經月刊全球金融（Global Finance）21日公布今年世界最富國排名，由歐洲的愛爾蘭拔得頭籌，台灣則排第14名，高於第30名的南韓、第38名的日本及第77名的中國。

據報導，今年前十大富國有很多也是全球最小國家之一。儘管新冠肺炎疫情蔓延和全球經濟成長趨緩，但對這些小而富國家擁有的龐大財富，幾乎沒造成多大影響。

今年排前十名的國家或地區，依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國與聖馬利諾。排第11至13名則為汶萊、香港及丹麥；排第15至20名的是荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國與瑞典

據資料數據，台灣人均國內生產毛額（GDP）73344美元。

該報導指稱，聖馬利諾、盧森堡、瑞士與星國等國家地區雖面積很小，但藉由先進的金融業與稅收制度吸引外資、外國專業人才和銀行存款。卡達及阿拉伯聯合大公國等國則靠蘊藏豐沛自然資源而躋身富國行列；賭場及觀光旅遊業也是金雞母，例如澳門。

然而，前十大富國和全球十個最窮國間的貧富差距也顯而易見，據國際貨幣基金（IMF）資料數據，前者的人均購買力逾10萬5千美元；後者卻只有1380美元。

澳門 新加坡 瑞典

上一則

商品價格一年連三、四跳…埃及物價亂象民眾喊苦 政府力抗通膨

下一則

電動飛機將加入機隊 紐西蘭航空2026年底前投入電動飛機載貨

延伸閱讀

傳以色列知會卡達 願休戰一周交換哈瑪斯釋放40名人質

傳以色列知會卡達 願休戰一周交換哈瑪斯釋放40名人質
內唐亞胡暗示重啟人質交換談判 以情報局長見卡達總理

內唐亞胡暗示重啟人質交換談判 以情報局長見卡達總理
華美假期 含機票歐洲特惠系列遊 特別吸睛

華美假期 含機票歐洲特惠系列遊 特別吸睛
卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議

卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議

熱門新聞

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

2023-12-22 12:40

超人氣

更多 >
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元