2023年最富裕國家出爐 台灣超車中日韓「名列14」 這國家拔得頭籌

台北101。（美聯社）

美國財經月刊全球金融（Global Finance）21日公布今年世界最富國排名，由歐洲的愛爾蘭拔得頭籌，台灣則排第14名，高於第30名的南韓、第38名的日本及第77名的中國。

據報導，今年前十大富國有很多也是全球最小國家之一。儘管新冠肺炎疫情蔓延和全球經濟成長趨緩，但對這些小而富國家擁有的龐大財富，幾乎沒造成多大影響。

今年排前十名的國家或地區，依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡 、卡達、澳門 、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國與聖馬利諾。排第11至13名則為汶萊、香港及丹麥；排第15至20名的是荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國與瑞典 。

據資料數據，台灣人均國內生產毛額（GDP）73344美元。

該報導指稱，聖馬利諾、盧森堡、瑞士與星國等國家地區雖面積很小，但藉由先進的金融業與稅收制度吸引外資、外國專業人才和銀行存款。卡達及阿拉伯聯合大公國等國則靠蘊藏豐沛自然資源而躋身富國行列；賭場及觀光旅遊業也是金雞母，例如澳門。

然而，前十大富國和全球十個最窮國間的貧富差距也顯而易見，據國際貨幣基金（IMF）資料數據，前者的人均購買力逾10萬5千美元；後者卻只有1380美元。