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商品價格一年連三、四跳…埃及物價亂象民眾喊苦 政府力抗通膨

中央社／開羅25日專電
埃及從2022年12月以來近一年物價飆升達37.9%，部分價格較低的商品甚至是以一倍到數倍飆漲。有些中下階層家庭一兩星期才吃一次牛肉，甚至吃不起。（中央社）
埃及從2022年12月以來近一年物價飆升達37.9%，部分價格較低的商品甚至是以一倍到數倍飆漲。有些中下階層家庭一兩星期才吃一次牛肉，甚至吃不起。（中央社）

埃及通貨膨脹率自去年春季以來大幅攀升，許多商品價格在一年內連三、四跳。政府已採取多項措施避免通膨持續走升，但物價亂象仍無法停止，民眾苦不堪言。

根據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）數據顯示，埃及通膨率自去年春季以來大幅攀升，並在去年底創下5年來最高水準漲幅達21.3%，超出經濟學家預測。

食品飲料等民生用品受到的影響最為嚴重。中東政策委員會（Middle East Policy Council）研究顯示，埃及過去一年物價上揚比率平均達37.9%。

有些價格較低的商品甚至是以一倍到數倍飆升。消費者越來越無力購買食品和其他必需品。許多人不得不大幅減少肉類、水果和乳製品攝取。

比如370克雀巢牌煉乳去年底價格約47埃鎊（約1.5美元）至55埃鎊，今年11月超市標價已是89埃，部分地方還缺貨。網購上週標價甚至已有暴漲到143埃鎊。

埃及民眾對高物價的痛苦指數幾乎已到無法承受地步。有民眾表示，9月在鞋店看到一雙淺藍色高跟鞋，當時標價為450埃鎊，上週開始的年終聖誕特賣，標價已漲到899埃鎊。

埃及政府自去年初起，開始採取各種措施避免通膨持續攀升，包括施行出口禁令和關稅減免等，以及央行也在2022年間4次升息。然而通膨現象仍未止息，甚至在今年10月較前一個月揚升突破38%。

近期另一個受民眾深度關切，價格波動幅度過大的商品是烹調時不可或缺的洋蔥。原本一公斤價格在10至15埃鎊，近期價格也漲至55至65埃鎊之間，且市場還出現缺貨現象。因此原本是埃及出口蔬菜大項的洋蔥，也從10月開始實施類似出口禁令到明年3月底。

今年3月埃及政府也曾實施為期3個月白糖出口禁令，接著於9月再度延長3個月，以避免國內白糖價格繼續上漲。

今年10月，埃及對12項基本食品免除6個月的進口關稅，包括雞、鴨、鵝、火雞、牛奶、奶油、起司、茶葉、固態脂肪、半固態動物性油脂、白糖和義大利麵。

根據中東政策委員會（Middle East Policy Council）於2022年研究指出，俄烏戰爭是埃及經濟危機的催化劑。

埃及是全世界第一大小麥進口國，其中80%的小麥進口仰賴俄羅斯和烏克蘭。戰爭打亂全球糧食市場的供應生態，導致埃及的小麥進口價格翻倍。

此外，埃及在今年調漲兩次油價，使國內生產和製造成本全面水漲船高。嚴重依賴進口的埃及也加快外匯消耗。

而埃鎊在過去一年中劇貶，從15.8埃鎊可兌換1美元，到現在約30.95埃鎊兌換1美元。美元短缺窘境加劇，造成從去年到今年11月仍有價值50億美元的進口貨物積壓在埃及港口，遲遲無法清關。國內市場供應又因此進一步減少，物價一片狂漲。

埃及國內人口現約為1.1億，約有30%的人民生活在貧窮線以下，如此一來，對他們來說，曾被視為基本所需的食物，現已變成奢侈品。

埃及政府也嘗試尋求國際援助。去年10月埃及與國際貨幣基金（IMF）達成一項30億美元貸款初步協議，但為達成承諾IMF的靈活匯率，埃鎊反先進一步貶值，使物價繼續上漲。

另為因應通膨，埃及官方公報於日前發布一項決定，從2024年1月1日起將私人企業最低工資，從7月規定的3000埃鎊提高到每月3500埃鎊。

埃及物價持續上揚，現在連料理不可或缺的洋蔥，原本一公斤價格在10至15埃鎊，近期...
埃及物價持續上揚，現在連料理不可或缺的洋蔥，原本一公斤價格在10至15埃鎊，近期價格也飆升至55至65埃鎊之間。（中央社）
埃及經濟蕭條，物價持續上揚。政府自去年初開始嘗試多種解決方案緩解危機，央行也在2...
埃及經濟蕭條，物價持續上揚。政府自去年初開始嘗試多種解決方案緩解危機，央行也在2022年間4次升息，本地銀行現一般存款月利率約在5.5%-7%。圖為埃及知名私人銀行之一「商業國際銀行」（Commercial International Bank，CIB）。（中央社）

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