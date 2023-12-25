聖誕節國際股市開不開？這些交易所休市 歷年佳節後美股表現曝
今（25）日聖誕節是許多國家的國定假日，這些國家的股票市場當然也跟著放假，以下整理有哪些主要國家的股市今天休市，以及過往美股在聖誕節後會呈現何種行情：
美國股市今天開市嗎？
由於聖誕節是美國的聯邦假日，紐約證交所和那斯達克股市今天都休市。銀行、債券市場，以及店頭市場，今天也都休市。26日將恢復正常交易。
國際市場今天是否開市？
聖誕節是少數全球許多國家都認定的國定假日之一。倫敦證交所、巴黎泛歐交易所、香港證交所、多倫多證交所，以及米蘭交易所等其他國家的交易所，今天也都為了慶祝聖誕節休市。
亞洲主要市場方面，除了台灣股市，東京、中國、泰國和越南今天也都照常開市。而除了越南股市上漲逾1%，其餘大致收在平盤。
聖誕節後的美股表現通常如何？
聖誕節過後通常只剩五個交易日就過新年，道瓊市場數據顯示，自1950年來，在每年最後五個交易日，標普500指數平均上漲0.8%，且呈現上漲的比率高達74%。
表現最差的一次發生在1987年，當時標普500在最後五天下跌了2.4%；表現最好的則是在1991年，上漲了5.1%。
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